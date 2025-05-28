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Edirne'de Gazi Mihal Hamamı Restorasyonu Devam Ediyor

Edirne'deki Gazi Mihal Hamamı'nın restorasyon çalışmaları sürüyor, tarihi yapı müze olarak yeniden hayat bulacak.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 12:50
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 12:50
Edirne'de Gazi Mihal Hamamı Restorasyonu Devam Ediyor

Edirne'de Tarihi Gazi Mihal Hamamı'nın Restorasyonu Sürüyor

Edirne'nin önemli turistik ve tarihi yapılarından biri olan Gazi Mihal Hamamı, erken dönem Osmanlı mimarisinin en önemli örneklerinden biri olarak restore ediliyor. Vali Yunus Sezer’in talimatıyla geçen yıl şubat ayında başlayan restorasyon çalışmaları, Kapıkule Sınır Kapısı bölgesindeki 600 yıllık tarihi yapıda devam ediyor.

Restorasyon kapsamında, hamamın çevre temizliği ve yer altındaki kazı çalışmaları yapılırken, dış cephe, çatı ve iç kısım restorasyonları da eş zamanlı olarak ilerliyor. Gazi Mihal Hamamı, restorasyon tamamlandığında müze olarak hizmet verecek.

Vali Sezer Restorasyon Çalışmalarını İnceledi

Vali Sezer, hamamdaki restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi ve Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç’tan bilgiler aldı. Sezer, tarihi ve kültürel yapıların ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti ve hamamın Edirne'ye değer katacağını vurguladı.

Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci de Sezer’e bu ziyaretinde eşlik etti.

Tarih Boyunca Önemli Bir Yapı

Gazi Mihal Hamamı, Tunca Nehri kıyısında, Osmanlı'nın kuruluş döneminde Mihaloğulları'ndan Gazi Mihal Bey tarafından 1422 yılında inşa edilmiştir. Kesme taş ve tuğla malzemeden yapılan hamamın duvarları, hala orijinal halini koruyarak, tarihsel değerini sürdürmektedir.

Hamam, aynı zamanda Gazi Mihal Bey Camisi ve İmaret Köprüsü ile külliye oluşturarak önemli bir yapı grubu oluşturur. Ancak, Rusların 1829'da Edirne'yi işgali sonrasında tamamen kapatılmıştır.

Edirne'de, erken dönem Osmanlı mimarisinin en önemli hamam örneklerinden olan Gazi Mihal...

Edirne'de, erken dönem Osmanlı mimarisinin en önemli hamam örneklerinden olan Gazi Mihal Hamamı'nda restorasyon çalışmaları devam ediyor. Edirne Valisi Yunus Sezer, hamamdaki restorasyon çalışmalarını inceledi.

Edirne'de, erken dönem Osmanlı mimarisinin en önemli hamam örneklerinden olan Gazi Mihal...

Edirne'de, erken dönem Osmanlı mimarisinin en önemli hamam örneklerinden olan Gazi Mihal Hamamı'nda restorasyon çalışmaları devam ediyor. Edirne Valisi Yunus Sezer, hamamdaki restorasyon çalışmalarını inceledi.

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