Edirne'de gençlerden örnek davranış: Engelli vatandaşı kilometrelerce ittiler

Edirne'de gençlerden insanlık dersi: Engelli vatandaşı kilometrelerce ittiler

Edirne'de Kırkpınar Spor Lisesi 12'nci sınıf öğrencileri Faruk Can Şenkal ve Emir Hüseyin Vardar, okul çıkışı evlerine doğru yürürken aküsü biten bir engelli aracını fark etti. Duruma kayıtsız kalmayan gençler, engelli vatandaşların evine ulaşabilmesi için aracını kilometrelerce iterek yardım etti. Gençlerin bu duyarlı davranışı hem yardım edilenleri hem de çevredeki vatandaşları duygulandırdı.

Yapılan yardımdan dolayı engelli vatandaşlar büyük mutluluk duyduklarını belirterek gençlere teşekkür etti. Olay, toplumsal dayanışma ve yardımlaşmanın önemini bir kez daha ortaya koydu.

Gençlerin açıklamaları

Faruk Can Şenkal: "Arkadaşımla evimize doğru yürüyorduk. Yolda iki kişiyi fark ettik, içlerinden birinin yürüme engelli olduğunu görünce kalbimiz el vermedi. İlk başta yollarına devam ettiklerini sandık ancak meğer yolda kalmışlar. Bize seslendiler. Biz de bir vatandaşlık görevi olarak, evlerine ulaşmalarına yardımcı olmak için onları ittik"

Emir Hüseyin Vardar: "Biz yolda yürürken denk geldik. Bize seslendiler. Yolda kaldıklarını öğrenince yardım etmeye karar verdik. Vatandaşlık görevi olarak yaptık. Çok sevindiler, teşekkür ettiler. Biz de mutlu olduk. Gençlerimiz yaşlılara yardım etsin, herkes yardımlaşsın"

EDİRNE'DE İKİ LİSE ÖĞRENCİSİ, AKÜSÜ BİTTİĞİ İÇİN YOLDA KALAN YAŞLI VATANDAŞIN ENGELLİ ARACINI KİLOMETRELERCE İTEREK EVİNE ULAŞMASINI SAĞLADI. GENÇLERİN SERGİLEDİĞİ BU DUYARLI DAVRANIŞ TAKDİR TOPLADI.