Edirne'de II. Bayezid Külliyesi'nde 'Zamanın Ötesinde Ses, Bilim ve Şifa' Konseri

Edirne II. Bayezid Külliyesi'nde TÜ Devlet Konservatuvarı'nın Crisantem Quartet ile düzenlediği 'Zamanın Ötesinde Ses, Bilim ve Şifa' konserinde Türk musikisi ve ses terapisi buluştu.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 14:43
Sağlık Müzesi'nde müzik, bilim ve şifa bir araya geldi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde 'Zamanın Ötesinde Ses, Bilim ve Şifa' adlı konser gerçekleştirildi. Etkinlik, külliyenin medrese bölümünde izleyicilerle buluştu.

Konserde; TÜ Devlet Konservatuvarı öğretim üyelerinden oluşan Crisantem Quartet Grubu, ses terapisti Esra Okur ve nörobilim uzmanı Cemre Hoşcan Gökber eşliğinde performans sundu.

Repertuvarda segah, nihavend ve rast makamlarından ilahi ve Türk musikisi örnekleri yer aldı. Seyirciler konseri büyük bir ilgiyle takip etti.

Grup üyesi Leyla Osmanzade Erkin, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları aktardı: Külliyenin tarihi ruhunu yaşatmak, mekanın dokusunu müzikle buluşturmak istedik. Repertuvarımızı tamamen Türk müziği eserlerinden oluşturduk. Bugün sadece bir konser değil, aynı zamanda bir şifa ve frekans deneyimi yaşandı. Kristal çanaklar eşliğinde izleyiciler hem interaktif hem de bilimsel yolculuğa çıktı.

Etkinlik, tarihi mekanın atmosferiyle birleşen müzik ve bilimsel yaklaşımıyla katılımcılara farklı bir deneyim sundu.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi'nde "Zamanın Ötesinde Ses, Bilim ve Şifa" konseri düzenlendi. TÜ Devlet Konservatuvarı öğretim üyelerinin oluşturduğu "Crisantem Quartet Grubu", külliyenin medrese bölümünde ses terapisti Esra Okur ve nörobilim uzmanı Cemre Hoşcan Gökber eşliğinde performans sundu.

