Edirne'de Mevlevi Sema Mukabelesi coşkuyla icra edildi

Edirne'de Mevlevi Sema Mukabelesi Coşkusu

Edirne'de, Mevlana'nın 751. vuslat yıl dönümü kapsamında düzenlenen Mevlevi Sema Mukabelesi etkinliği, dikkat çekici bir şekilde gerçekleştirildi.

Etkinlik Detayları

Valiliğin ev sahipliğinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinatörlüğünde sunulan "Acemaşiran Mevlevi Mukabele-i Şerif'i", Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi’nde yapıldı.

Etkinlik, Sabahattin Harma ve Yıldıray Öztürk yönetiminde, Edirne Valiliği Semazen Topluluğu tarafından icra edildi. Postnişin Semih Varan tarafından sahneye taşınan etkinlikte, geleneksel ayrıntılar öne çıktı.

Destekleyen Topluluklar

Etkinliğe, Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu ile İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu da destek verdi.

Büyük Bir İlgiyle İzlendi

Sema mukabelesinin sunulduğu yaklaşık 2 saat süren etkinlik, izleyicilerden büyük ilgi topladı. Etkinliğin sonunda, Vali Yunus Sezer, etkinlik yönetmeni Harma'yı tebrik ederek çiçek takdim etti.

Katılımcılar

Etkinliğe, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katılarak bu anlamlı güne tanıklık ettiler.