Edirne'deki 15. Yüzyıl Yapıları Restorasyon Sürecinde

Edirne'deki Tarihi Yapıların Restorasyonu Sürüyor

Edirne'nin Selimiye Meydanı'nda yer alan Havlucular Hanı ve Mezit Bey Hamamındaki restorasyon çalışmaları devam etmekte. Osmanlı sancak beylerinden Mezit Bey tarafından 15. yüzyılda inşa ettirilen bu tarihi yapılar, Vali Yunus Sezer'in talimatıyla geçen yıl şubat ayında restore edilmeye başlandı.

Restorasyonun Detayları

Restorasyon ekipleri, ilk olarak han ve hamamın dış duvarlarındaki beton kaplamaları kaldırarak, yapıları aslına uygun bir şekilde restore etti. Ayrıca, hanın çatısındaki hasarlı bölümler de onarıldı. İlk etapta bazı dükkanların restorasyonları tamamlanırken, kalan dükkanlarla hamamdaki çalışmalar sürüyor.

Vali Sezer'den İnceleme

Restorasyon çalışmalarının gidişatını yerinde görmek amacıyla Vali Yunus Sezer projeyi inceledi. Tarihi yapıları gezen Vali Sezer, bölge esnafıyla sohbet edip, restorasyon firması yetkililerinden detaylı bilgi aldı. Sezer, çalışmalara dair yaptığı açıklamada, dış cephe restorasyonlarının tamamlanarak yapıların turizme kazandırılacağı sözünü verdi.

Vali Sezer'e bu ziyaretinde, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci ile Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç da eşlik etti.

Edirne'de Selimiye Meydanı'nda bulunan Havlucular Hanı ve Mezit Bey Hamamı'ndaki restorasyon çalışmaları sürüyor.

Edirne'de Selimiye Meydanı'nda bulunan Havlucular Hanı ve Mezit Bey Hamamı'ndaki restorasyon çalışmaları sürüyor.