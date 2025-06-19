Edirne'deki Nostaljik Kara Tren Bakımı Tamamlandı

Edirne'de, turistlerin sıkça fotoğraf çekim noktası olarak tercih ettiği nostaljik kara tren, bakımı tamamlanarak ziyaretçilere açıldı. Trakya Üniversitesi (TÜ) Karaağaç Yerleşkesi'nde, Güzel Sanatlar Fakültesi olarak kullanılan Tarihi Karaağaç Tren Garı'nın yanındaki raylarda yer alan kara tren, turizm sezonu öncesinde bakıma alındı.

Bu süreçte, ekipler tarafından temizleme ve boyama işlemleri gerçekleştirildi. Ayrıca tren çevresindeki alan, peyzaj çalışmaları doğrultusunda çimlendirilerek yürüyüş yolları oluşturuldu. Düzenleme çalışmaları kapsamında yürüyüş yollarının kenarlarına da gül fidanları dikildi ve nostaljik kara tren, ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Tarihi Tren Garı ve Kara Tren

Tarihi Karaağaç Tren Garı, Edirne'nin simge yapılarından biri olma özelliğini geçmişten bugüne taşımaktadır. Karaağaç Mahallesi'nde, 1873 yılında Rumeli Demiryolu hattı kapsamında inşa edilen ilk istasyon binası, 1914'te ünlü mimar Mimar Kemalettin Bey tarafından günümüzdeki neoklasik üsluptaki tren garı ile değiştirilmiştir. 1. Dünya Savaşı'nın getirdiği gecikmelerle birlikte, garın açılışı 1930 yılına sarktı.

Edirne-İstanbul hattının değişmesi sebebiyle yeni gar binasına taşınmasının ardından, Karaağaç'taki yapı 1971'de boşaltıldı. 1977 yılında Trakya Üniversitesine devredilen bu tarihi bina, 1998'den itibaren rektörlük binası olarak kullanılmaya başlandı. 2017 yılından beri Güzel Sanatlar Fakültesi'ne ev sahipliği yapan Karaağaç Tren Garı, bugün de kültürel ve tarihi bir durak olarak ziyaretçi akınına uğramaktadır.

Tarihi tren garı ve kara tren, kente gelen turistlerin en çok ilgisini çeken noktaları arasında bulunmaktadır. Bu alanın en çok ziyaret edilen yeri ise TCDD'ye ait "55020" numaralı iki vagonlu trendir. Tarihi bina ile bir arada anılmakta olan bu tren, fotoğrafseverlerin vazgeçilmez duraklarından birisi olarak biliniyor.

Edirne'de turistlerin sıkça önünde fotoğraf çektirdiği nostaljik kara tren, bakımı tamamlanarak ziyarete açıldı. Bu kapsamda ekipler tarafından temizlenen nostaljik kara tren boyandı. Trenin çevresindeki alan peyzaj çalışmaları doğrultusunda çimlendirilerek burada yürüyüş yolları oluşturuldu.

Edirne'de turistlerin sıkça önünde fotoğraf çektirdiği nostaljik kara tren, bakımı tamamlanarak ziyarete açıldı. Bu kapsamda ekipler tarafından temizlenen nostaljik kara tren boyandı. Trenin çevresindeki alan peyzaj çalışmaları doğrultusunda çimlendirilerek burada yürüyüş yolları oluşturuldu.