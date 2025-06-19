DOLAR
39,56 -0,09%
EURO
45,56 -0,39%
ALTIN
4.289,89 -0,3%
BITCOIN
4.143.852,91 0,21%

Edirne'deki Nostaljik Kara Tren Bakımı Tamamlandı

Edirne'nin simgesi nostaljik kara tren, bakım sonrası yeniden ziyarete açıldı. Tarihi Karaağaç Tren Garı'nın yanında bulunuyor.

Yayın Tarihi: 19.06.2025 14:50
Güncelleme Tarihi: 19.06.2025 14:50
Edirne'deki Nostaljik Kara Tren Bakımı Tamamlandı

Edirne'deki Nostaljik Kara Tren Bakımı Tamamlandı

Edirne'de, turistlerin sıkça fotoğraf çekim noktası olarak tercih ettiği nostaljik kara tren, bakımı tamamlanarak ziyaretçilere açıldı. Trakya Üniversitesi (TÜ) Karaağaç Yerleşkesi'nde, Güzel Sanatlar Fakültesi olarak kullanılan Tarihi Karaağaç Tren Garı'nın yanındaki raylarda yer alan kara tren, turizm sezonu öncesinde bakıma alındı.

Bu süreçte, ekipler tarafından temizleme ve boyama işlemleri gerçekleştirildi. Ayrıca tren çevresindeki alan, peyzaj çalışmaları doğrultusunda çimlendirilerek yürüyüş yolları oluşturuldu. Düzenleme çalışmaları kapsamında yürüyüş yollarının kenarlarına da gül fidanları dikildi ve nostaljik kara tren, ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Tarihi Tren Garı ve Kara Tren

Tarihi Karaağaç Tren Garı, Edirne'nin simge yapılarından biri olma özelliğini geçmişten bugüne taşımaktadır. Karaağaç Mahallesi'nde, 1873 yılında Rumeli Demiryolu hattı kapsamında inşa edilen ilk istasyon binası, 1914'te ünlü mimar Mimar Kemalettin Bey tarafından günümüzdeki neoklasik üsluptaki tren garı ile değiştirilmiştir. 1. Dünya Savaşı'nın getirdiği gecikmelerle birlikte, garın açılışı 1930 yılına sarktı.

Edirne-İstanbul hattının değişmesi sebebiyle yeni gar binasına taşınmasının ardından, Karaağaç'taki yapı 1971'de boşaltıldı. 1977 yılında Trakya Üniversitesine devredilen bu tarihi bina, 1998'den itibaren rektörlük binası olarak kullanılmaya başlandı. 2017 yılından beri Güzel Sanatlar Fakültesi'ne ev sahipliği yapan Karaağaç Tren Garı, bugün de kültürel ve tarihi bir durak olarak ziyaretçi akınına uğramaktadır.

Tarihi tren garı ve kara tren, kente gelen turistlerin en çok ilgisini çeken noktaları arasında bulunmaktadır. Bu alanın en çok ziyaret edilen yeri ise TCDD'ye ait "55020" numaralı iki vagonlu trendir. Tarihi bina ile bir arada anılmakta olan bu tren, fotoğrafseverlerin vazgeçilmez duraklarından birisi olarak biliniyor.

Edirne'de turistlerin sıkça önünde fotoğraf çektirdiği nostaljik kara tren, bakımı tamamlanarak...

Edirne'de turistlerin sıkça önünde fotoğraf çektirdiği nostaljik kara tren, bakımı tamamlanarak ziyarete açıldı. Bu kapsamda ekipler tarafından temizlenen nostaljik kara tren boyandı. Trenin çevresindeki alan peyzaj çalışmaları doğrultusunda çimlendirilerek burada yürüyüş yolları oluşturuldu.

Edirne'de turistlerin sıkça önünde fotoğraf çektirdiği nostaljik kara tren, bakımı tamamlanarak...

Edirne'de turistlerin sıkça önünde fotoğraf çektirdiği nostaljik kara tren, bakımı tamamlanarak ziyarete açıldı. Bu kapsamda ekipler tarafından temizlenen nostaljik kara tren boyandı. Trenin çevresindeki alan peyzaj çalışmaları doğrultusunda çimlendirilerek burada yürüyüş yolları oluşturuldu.

İLGİLİ HABERLER

Denizli'de Ücretsiz Spor Okulları Yaz Dönemine Hazır!

Otomobil Alacaklara 12 Gün Uyarısı: Temmuz'da Fiyat Artışları Başlıyor

Halkbank'tan Emeklilere Özel Yeni Kampanya: Mutlu Emekli Kredisi!

Gaziantep'te Dar Gelirli Ailelere Fatura Desteği Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gambiya'nın Doğal Cenneti: Bijilo Orman Parkı
2
Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu
3
Anneler gününe özel büyük indirim! Ürünler yarı fiyatın satışta
4
İkizler burcu: 4-10 Mart haftası hayatınızda neler olacak?
5
24 Şubat 2024 Dolunayı'nın ''BALIK'' burcuna etkileri ne olacak? İşte 24 Şubat 2024 ''BALIK'' burcu yorumu
6
Lapa lapa kar yağışına hazır olun! O iller bir gecede beyaza bürünecek: MGM gün ve saat verdi
7
Kırşehir Öğrencilerinden Sürükleyici Proje: Mucur İçin Türkü Klip

Denizli'de Ücretsiz Spor Okulları Yaz Dönemine Hazır!

2025 ÖTV Muafiyeti: Şartlar ve Limitler Değişti

Sağlık Ocaklarından Artık Paralı Rapor Başvurusu

Coca-Cola'nın Topo Chico Maden Suyu Ürünlerinde Bakteri Tehlikesi!

TOKİ'den Şok Fırsatlar: 41 İlde Arsa Satışı Başladı!

Meteoroloji’den 25 İle Çifte Alarm: Hava Durumu Raporu Açıklandı

Bolu’da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 33 Zam! Öğrenciler Ayağa Kalktı

Gaziantep'te Dar Gelirli Ailelere Fatura Desteği Müjdesi

THY 70.000 TL Maaşla Yeni Kabin Memuru Alımı Başlattı!

Halkbank'tan Emeklilere Özel Yeni Kampanya: Mutlu Emekli Kredisi!

Bakan Yumaklı'dan 18.000 Kişiye Yeni Umut: 10,2 Milyar TL Destek Paketi Açıklandı

Otomobil Alacaklara 12 Gün Uyarısı: Temmuz'da Fiyat Artışları Başlıyor