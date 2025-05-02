Edirne'deki Şeyh Şüceaddin Camisi'nin Restorasyonu Devam Ediyor

Edirne'deki Şeyh Şüceaddin Camisi Restorasyonu Sürüyor

Edirne'de yalnızca minaresinin yıkılmamış kısmı günümüze ulaşan Şeyh Şüceaddin Camisi'nin restorasyon çalışmaları hız kazandı. Vali Yunus Sezer’in talimatıyla başlatılan bu önemli projede, Tunca Nehri yakınlarında bulunan yapının toprak altında kalan bölümleri gün yüzüne çıkarılmaya devam ediyor.

İnşaat Ekipleri Titizlikle Çalışıyor

Caminin yarım kalan minaresini tamamlamak için iskele kuran ekipler, çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Yapının diğer kalıntılarının ayağa kaldırılması amacıyla da gayretli çalışmalar devam ettiriliyor.

Vali Sezer İncelemede Bulundu

Vali Sezer, restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmalarla ilgili bilgi alan Sezer, Şeyh Şüceaddin adına yaptırılan eserin ihya edilip yaşatılacağının altını çizdi. Ziyaretinde Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç da Vali Sezer'e eşlik etti.

Şeyh Şüceaddin Camisi'nin Tarihi

Tunca Nehri seddinin kenarında yer alan bu tarihi yapı, 2. Murad’ın emriyle bir mescit ve zaviye olarak inşa edilmiş, Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1535 yılında camiye dönüştürülmüştür. 1751 yılındaki büyük depremde ciddi hasar gören camiden günümüzde sadece yarım kalan minaresi ulaşabilmiştir. Ayrıca, Şeyh Şüceaddin Karamani'nin türbesi de caminin mihrap tarafındaki kerpiç duvar önünde bulunmaktadır.

Edirne'de günümüze sadece minaresinin yıkılmamış kısmı ulaşan Şeyh Şüceaddin Camisi'nin ihyasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Edirne'de günümüze sadece minaresinin yıkılmamış kısmı ulaşan Şeyh Şüceaddin Camisi'nin ihyasına yönelik çalışmalar sürüyor.