Efes Opera ve Bale Festivali, 'Kuğu Gölü' ile Başladı

Efes Opera ve Bale Festivali, Kuğu Gölü ile Perdelerini Açtı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Efes Opera ve Bale Festivali, klasik balenin başyapıtı olan 'Kuğu Gölü' balesi ile kapılarını sanatseverlere açtı.

Festivalin Başarılı Başlangıcı

Festivalin ilk gününde, yüksek bir seyirci katılımı sağlandığı ve sanatseverlerin büyük ilgisiyle karşılaştığı belirtildi. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü ve Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk, geçtiğimiz sezonun değerlendirmesini yaparak sanatın birleştirici gücüne dikkat çekti.

Tan Sağtürk'ten Festival Üzerine Değerlendirme

Sağtürk, "Geride bıraktığımız sezon, hem sanatsal üretkenlik hem de seyirci ilgisi bakımından olağanüstü bir dönemdi. Altı farklı şehirde düzenlenen müdürlüklerimizde, 44 yeni eserle sahnelerimizi zenginleştirirken, daha önce sahnelenmemiş yerli eserleri seyircimizle buluşturmanın gururunu yaşadık." dedi.

Seyirci Sayısında Rekor Artış

Yaz aylarının sanatla taçlandırıldığı festivallerin önemini de vurgulayan Sağtürk, Efes'teki festival için yüksek bir başarı beklentisinde olduklarını ifade etti. Geçen yıl 20 bin 500'in üzerinde seyirci sayısına ulaşan Efes Opera ve Balesi Festivali, bu yıl festival öncesinde bu rakamı aşmayı başardı.

Kuğu Gölü’nün Unutulmaz Performansı

Festivalin açılışında sahnelenen 'Kuğu Gölü' balesinde, Rus besteci Çaykovski'nin ölümsüz müziği eşliğinde konuk sanatçılar Iana Salenko ve dünyaca ünlü bale yıldızı Daniil Simkin başrol aldı. Eserin koreografisi Marius Petipa ve Lev Ivanov’dan sonra Volkan Ersoy ve Armağan Davran’a aitken, orkestrayı Tolga Taviş yönetti.

Festival Devam Ediyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesindeki Efes Opera ve Bale Festivali, 13 Temmuz'a kadar sürecek olup, birçok uluslararası konuk sanatçının sahne alacağı çeşitlilikte eserlerle devam edecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün ev sahipliğinde bu yıl sekizincisi düzenlenen Efes Opera ve Bale Festivali, klasik balenin en sevilen eserlerinden "Kuğu Gölü" balesiyle perdesini açtı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün ev sahipliğinde bu yıl sekizincisi düzenlenen Efes Opera ve Bale Festivali, klasik balenin en sevilen eserlerinden "Kuğu Gölü" balesiyle perdesini açtı.