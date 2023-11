Ehliyet fiyatları güncel hesaplamalar yapıldı! 2024 ehliyet fiyatları cepleri boşaltacak

Geçtiğimiz günlerde ehliyet fiyatlarına yeni yıl itibari ile yüzde 80'den fazla zam yapılacağı duyurulmuştu. Yeni yıla girmemize sayılı günler kala, ehliyet alma hayali kuran vatandaş, 2024 ehliyet fiyatları ne kadar sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki 2024 ehliyet fiyatları ne kadar olacak? Her sene on binlerce birey ehliyet fiyatlarını ve en güncel rakamları yakından takip ediyor. Her sene herkesin yakın metraja aldığı ehliyet fiyatları 2024 senesinde de yoğun ilgiye maruz kalacağı bilinirken, yeni zamlar sonrası ehliyet fiyatları nasıl olacak? 2024 ehliyet güncellemesi ve detaylar sizlerle.

Her sene ehliyet fiyatlarına yapılan zam oranında trafik cezaları güncellemesi de sunulmakta. Ocak ayında trafik cezalarına da zam geleceği aşikar bilinirken, 2024 trafik cezaları miktarları da sizlerle.

EHLİYET FİYATLARI 2024 ZAMLI FİYATI NE KADAR

Artan maliyet hesaplamaları, enflasyonun yükselmesi, dolar kurunun etkisi ve akaryakıt fiyat güncellemelerinin etkilediği bir hizmette, ehliyet fiyatları olarak biliniyır. Her sene kat be kat artan ehliyet fiyatları bu sene de artması planlanıyor. yapılan güncelleme ile Ocak 2024 ehliyet fiyatları merak ediliyor. 2023 yılı içerisinde ehliyet fiyatlarının toplam maliyeti 10 bin lira civarında seyrederken, 2024 Ocak ayı itibari ile 2 katına çıkarılması bekleniyor. Yurt içi ÜFE 2024 için yüzde 58.46 olarak açıklanması maliyuet fiyatlarının artmasına mahal vermiş iken ehliyet zamları da bundan nasibini alacak ve 2024 Ocak ayı itibari ile ehliyat fiyatları 2 katı artacak. Bu kapsamda yeni ehliyet fiyatlarının 20 bin lira olarak güncelleneceği tahmin ediliyor.





EHLİYET HARÇLARINA DA ZAM

A sınıfı ehliyetlerinin 2023 yılı harcı 825 TL iken bu hesaplama ile birlikte 2024 yılı Ocak ayında 1308 TL olacağı ortaya çıktı. Yapılan hesaplamalarda B sınıfı ehliyet ₺2.489 TL'den 3945 TL'ye yükselecek. Öte yandan uluslararası ehliyet harçları da 1657 TL'den 2626 TL'ye yükseltilmesi planlanıyor.

2024 TRAFİK CEZALARI

2024 yılı Ocak ayında trafik cezalarına da artış sağlanacağı biliniyor. Misal olarak kırmızı ışık cezası 2023'te 923 TL iken 2024 Ocak ayı itibarıyla 1510 TL olarak ödenecek. Hız sınırı cezası ise 1979 TL'den 3136 TL'ye yükseleceği alkollü araç kullanımının da 4250 TL'den 6750 TL'ye çıkartılacağı hesaplamaları yapılıyor