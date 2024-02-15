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Ehliyet sahipleri şimdi yaşadı! Artık o araçları da kullanabilecekler

Eğer bu ehliyetiniz varsa bu haber yüzünüzü güldürecek! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 15.02.2024 10:34
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 10:34
Ehliyet sahipleri şimdi yaşadı! Artık o araçları da kullanabilecekler

Artık ehliyet sahipleri bu araçları da kullanabilecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EHLİYET SAHİPLERİ BU ARAÇLARI KULLANABİLECEK

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler kapsamında B sınıfı sürücü belgesi olan vatandaşlar ticari faaliyetler için kullanılan motosiklet dışında A1 sınıf sürücü belgesiyle kullanabilen motosikletleri de kullanabilecek. Yeni düzenlemeyle tecrübe olarak en az 2 senelik B sınıfı sürücü belgesine sahip olunması, 

motosiklet kullanmak için b sınıfı ehliyet yeterli olacak

sağlık şartlarının taşınması ve sürücü belgesinin daha önce geçici ya da sürekli olarak geri alınmamış olması şartlarının taşınması, uygulama sınavında başarılı olunması ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan A1 sertifikanın alınması gerekiyor. Şartları taşıyan kişiler 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanabilecek. Sürücü belgesi sistem kayıtlarına kod eklenecek ve fazladan bir sürücü belgesi alınmasına gerek olmayacak. Taleplere bağlı olarak iki sene içinde sertifikalar sürücü belgesine işlenebilecek. Yönetmelik yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. 

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