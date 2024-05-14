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Ehliyeti olan başvuruya akın edecek! İş Bankası'ndan yüksek maaşlı personel alımı

İş Bankası yeni personel alımlarını başlattı! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 14.05.2024 09:40
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 09:40
Ehliyeti olan başvuruya akın edecek! İş Bankası'ndan yüksek maaşlı personel alımı

İş Bankası KPSS şartı aranmadan personel alımı yapacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İŞ BANKASI PERSONEL ALIMLARI

İş arayan adaylar kurumların internet üzerinden yayımlanan ilanlarını araştırmaya devam ediyor. İş Bankası tarafından yapılan son duyurulara göre banka bünyesine şoför alımı yapılacak. Başvuru yapacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, en az lise mezunu olması, 28 yaşının doldurulmamış olması, Türkiye'nin her yerinde görev yapabilecek sağlığa sahip olması, askerlikle ilişiği olmaması, en az B sınıfı sürücü belgesi olması, 

iş bankası şoför alımları

14 Mayıs 2025 tarihine kadar geçerli psikoteknik belgeye sahip olunması, SRC1, SRC2, SRC3, SRC4 belgelerinden birine sahip olunması, affa uğramış bile olsa hapis cezası alınmamış olması, herhangi bir kurum veya kuruluşa hizmet sorumluluğu olmaması, kamu haklarından mahrum edilmemesi, ilanda belirlenmiş illerde ikamet edilmesi, daha önce banka tarafından yapılan Operasyon Elemanı, Operasyon Destek Elemanı, Şoför, Özel Güvenlik Görevlisi sınavlarının mülakat aşamalarında elenmemiş olması şartlarının taşınması gerekiyor. Başvurular 14 Mayıs tarihine kadar https://ik.isbank.com.tr/is-ilani-detayi/2024-sofor-alimi-2024SFR2 internet sitesi üzerinden yapılabilecek. 

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