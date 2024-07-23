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Ekonomik gıda zinciri devini vurdu! O firma iflas etti' Yüzlerce şube kapandı, binlerce kişi işsiz kaldı!

Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz Maksul Gıda'yı da vurdu. 200'den fazla şubesi olan dev Türk gıda zinciri iflas etti ve tüm şubeleri kapatıldı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 16:10
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 16:10
Ekonomik gıda zinciri devini vurdu! O firma iflas etti' Yüzlerce şube kapandı, binlerce kişi işsiz kaldı!

Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz, birçok sektörü derinden etkiliyor. Özellikle ham madde fiyatlarındaki artış ve tedarik sorunları, şirketlerin iflas etmesine yol açıyor. Son olarak, dev Türk gıda zinciri Maksul Gıda iflas bayrağını çekti. 200'den fazla şubesi bulunan şirket, tüm şubelerini kapatırken onlarca çalışan da işsiz kaldı.

Pandemi ile başlayan ekonomik kriz, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de etkisini sürdürüyor. Orta Doğu'da patlak veren İsrail-Filistin gerilimi ve Avrupa'da devam eden Rusya-Ukrayna savaşı, küresel ekonomiyi olumsuz yönde etkileyerek birçok şirketin iflasına sebep oluyor. Türkiye'de de bu durumun son kurbanı Maksul Gıda oldu.

iflas

MAKSUL GIDA İFLAS KARARI VERDİ

Mahkeme, Türkiye'nin 81 ilinde faaliyet gösteren ve ülke genelinde 200'ün üzerinde şubesi bulunan kuruyemiş devi Maksul Gıda hakkında iflas kararı verdi. Şirketin 400 milyon liranın üzerinde borcu olduğu belirtilirken, tüm şubelerinin boşaltılması ve binlerce çalışanın maaşlarını alamaması büyük tepki çekti.

Gerçekgündem'deki habere göre, 2021 yılında mali darboğaza giren ve konkordato talep eden Maksul Gıda, bu süreçte yurt içindeki şube ağını büyütmeye devam etti. Ancak mahkeme, başvurunun ardından şirketin finansal tablolarını incelemek üzere bilirkişi raporu talep etti. Prof. Dr. Serdar Kale, Prof. Dr. Fatma Pamukçu ve Mali Müşavir Deniz Akkaya Mar’ın sunduğu raporda, şirketin toparlanmasının güç olduğu kaydedildi.

Sunulan raporun ardından Mart ayında yapılan duruşmada, Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Maksul Gıda ve sahibi Hakan Şenol hakkında iflas kararı verdi. Şirketten, kamu kaynaklarının yanı sıra birçok işçinin de parasını alamadığı ortaya çıktı. Bu iflas kararı, piyasaları altüst etti ve birçok çalışanın işsiz kalmasına neden oldu.

ÇALIŞANLAR MAĞDUR OLDU

İflas kararının ardından ilk aşamada 200 şubeden 150'sinin faaliyetlerine son veren Maksul Gıda, geçtiğimiz haftalarda kalan şubelerinde de çalışmaları durdurdu. Şirketin hızlı yükselişi ve ani iflası sektörde tedirginliğe yol açarken, uzun süredir maaşlarını alamayan yaklaşık 200 çalışan büyük mağduriyet yaşadı.

Türkiye'nin ekonomik krizden etkilenen dev firmalarından biri olan Maksul Gıda'nın iflası, sektörde büyük bir boşluk yarattı. Pandemi döneminde başlayan finansal sıkıntılar ve geçtiğimiz yıl başlatılan parasal sıkılaşma süreci, birçok şirketin iflas etmesine neden oldu. Maksul Gıda'nın iflası, bu durumun en son ve en çarpıcı örneği oldu.

Pandemi süreci ve global ekonomik kriz, Türkiye'deki birçok büyük şirketin iflas etmesine neden oldu. Yüksek faiz oranları ve finansmana erişim zorlukları, işletmelerin sürdürülebilirliğini zorlaştırdı. Maksul Gıda gibi büyük firmaların iflası, ekonomik krizin derinliğini ve etkilerini gözler önüne seriyor.

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Ekonomik gıda zinciri devini vurdu! O firma iflas etti' Yüzlerce şube kapandı, binlerce kişi işsiz kaldı!

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