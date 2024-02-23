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EKPSS ile Çalışma Bakanlığı'nda Memur Olmak İsteyenler Dikkat! Yayımlanan Duyuruda İstenen Belgeler ve Son Teslim Tarihi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın EKPSS ile yapılan engelli memur alımında belge teslim tarihi 8 Mart 2024 olarak belirlendi. Yerleşen adaylar, gerekli belgeleri 8 Mart mesai bitimine kadar Personel Dairesi Başkanlığı'na teslim etmeli.

Yayın Tarihi: 23.02.2024 16:14
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 16:14
EKPSS ile Çalışma Bakanlığı'nda Memur Olmak İsteyenler Dikkat! Yayımlanan Duyuruda İstenen Belgeler ve Son Teslim Tarihi!

Engelli Memur Alımında Son Aşamaya Gelindi! Belge Teslim Tarihi Belli Oldu!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2024-1 EKPSS sonuçlarına göre engelli memur alımı için belge teslim tarihini açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan duyuruya göre, EKPSS ile engelli memurluk kadrosuna yerleşen adayların 8 Mart 2024 tarihi mesai bitimine kadar gerekli belgeleri Personel Dairesi Başkanlığı'na teslim etmesi gerekiyor.

personel alımı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, EKPSS ile tercih yapan ve yerleşen engelli adaylara memur alımı yapacak. Adayların belge teslim tarihleri ve istenen belgeler duyuruldu.

Engelli Memur Alımı İçin Gerekli Belgeler:

Yerleştirme Sonuç Belgesi

Atama Başvuru ve Beyan Formu (Eksiksiz doldurulup imzalanmalı)

Mal Bildirim Formu (Eksiksiz doldurulup ön ve arka sayfaları imzalanarak kapalı zarf içinde verilmeli)

Kimlik fotokopisi ve Nüfus Kayıt Örneği (E-Devlet’ten alınabilir)

Diploma veya mezuniyet belgesinin tasdikli sureti (E-Devlet’ten alınabilir)

Ortaöğrenim belgesinin onaylı örneği (Ortaokul veya lisede hazırlık okuyanlar için)

3 adet vesikalık fotoğraf (Kurum kıyafet yönetmeliğine uygun)

Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet’ten alınabilir, askerliğini bitirenler terhis belgesini de eklemeli)

Adli Sicil Belgesi (E-Devlet’ten alınabilir)

Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu (“Erişkinler için Engellilik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik”e göre geçerli olmalı)

Kamu kurum ve kuruluşlarında hizmeti olanlar için ilgili kurumdan onaylı hizmet belgesi

SGK Hizmet Dökümü Belgesi (E-Devlet’ten alınabilir)

Atama Başvuru ve Beyan Formu Mal Bildirim Formu Belge Teslim Tarihi Ne Zaman? 

2024-1 EKPSS sonucuna göre Bakanlığımız kadrosuna yerleşen adayların belgelerini 08.03.2024 tarihine kadar Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta ile göndermeleri gerekiyor. Posta ile gönderilen belgelerin Bakanlığımıza ulaşıp ulaşmadığını aşağıdaki irtibat numaralarından öğrenebilirsiniz. Posta ile başvurularda olabilecek gecikmelerden Bakanlığımız sorumlu değildir.

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı engelli memur alımı belge teslim tarihi ne zaman?

Belge teslim tarihi 8 Mart 2024 mesai bitimi.

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı engelli memur alımı için hangi belgeler gerekiyor?

Atama Başvuru ve Beyan Formu, Mal Bildirim Formu, kimlik fotokopisi, diploma veya mezun olduğunu gösterir belgenin tasdikli sureti, askerlik durum belgesi, adli sicil belgesi, engellilik sağlık kurulu raporu ve diğer bazı belgeler.

• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı engelli memur alımı belgeleri nasıl teslim edilecek?

Belgeler şahsen veya posta yolu ile Personel Dairesi Başkanlığı'na teslim edilebilir.

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