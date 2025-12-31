Elazığ'da Kar Yağışı: Belediye 15 Greyder, 6 Solüsyon ve 7 Tuzlama Aracıyla Müdahale

Ekipler anında sahaya indi, öncelik ulaşım ve kritik güzergahlar

Elazığ’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, günün ilk ışıklarıyla birlikte kent genelinde özellikle yüksek kesimlerde etkisini artırdı. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle don ve buzlanma riski oluştu.

Olumsuz hava koşullarına karşı teyakkuz halinde bekleyen Elazığ Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar yağışının başlamasıyla birlikte sahaya inerek anında müdahale etti. Çalışmalar, kent genelinde ulaşımın aksamaması için hızla başlatıldı.

Çalışmalarda 15 greyder, 6 solüsyon aracı ve 7 tuzlama aracı görev alıyor. Ekipler, başta ana arterler olmak üzere hastane yolları, okul çevreleri, bağlantı yolları ve yoğun kullanılan güzergâhlarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediye yetkilileri, ekiplerin önceliğinin vatandaşların güvenliği ve ulaşımın sürekliliği olduğunu belirtti; ekiplerin çalışmalarının hava koşullarına göre yoğunlaştırılarak devam edeceği bildirildi.

