Elazığ'da Kar Yağışı: Belediye 15 Greyder, 6 Solüsyon ve 7 Tuzlama Aracıyla Müdahale

Elazığ’da sabah başlayan kar yağışı sonrası Elazığ Belediyesi, 15 greyder, 6 solüsyon ve 7 tuzlama aracıyla karla mücadele çalışmalarına başladı.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 10:05
Ekipler anında sahaya indi, öncelik ulaşım ve kritik güzergahlar

Elazığ’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, günün ilk ışıklarıyla birlikte kent genelinde özellikle yüksek kesimlerde etkisini artırdı. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle don ve buzlanma riski oluştu.

Olumsuz hava koşullarına karşı teyakkuz halinde bekleyen Elazığ Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar yağışının başlamasıyla birlikte sahaya inerek anında müdahale etti. Çalışmalar, kent genelinde ulaşımın aksamaması için hızla başlatıldı.

Çalışmalarda 15 greyder, 6 solüsyon aracı ve 7 tuzlama aracı görev alıyor. Ekipler, başta ana arterler olmak üzere hastane yolları, okul çevreleri, bağlantı yolları ve yoğun kullanılan güzergâhlarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Belediye yetkilileri, ekiplerin önceliğinin vatandaşların güvenliği ve ulaşımın sürekliliği olduğunu belirtti; ekiplerin çalışmalarının hava koşullarına göre yoğunlaştırılarak devam edeceği bildirildi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

