DOLAR
42,82 -0,03%
EURO
50,72 -0,71%
ALTIN
6.175,14 -1,17%
BITCOIN
3.756.669,72 0,75%

Elazığ'da Yakalanan Makak Maymunu Koruma Altına Alındı

Elazığ'da denetimlerde yakalanan makak maymunu yavrusu, veteriner kontrollerinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri tarafından koruma altına alındı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 13:23
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 13:32
Elazığ'da Yakalanan Makak Maymunu Koruma Altına Alındı

Elazığ'da Yakalanan Makak Maymunu Koruma Altına Alındı

Doğa Koruma ekiplerinin denetiminde ele geçirildi

Elazığ’da yapılan denetimlerde yakalanan makak maymunu yavrusu, ilgili birimlerce koruma altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada,

"Elazığ’da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerimizin ihbarı üzerine gerçekleştirdiği denetimlerde makak maymunu ele geçirildi. Yavru maymun veteriner hekimlerimizin kontrollerinin ardından koruma altına alındı"

Açıklamada, yavru maymunun veteriner kontrollerinin ardından koruma altında tutulduğu vurgulandı.

ELAZIĞ'DA EKİPLER TARAFINDAN YAPILAN DENETİMLERDE YAKALANAN MAKAK MAYMUNU YAVRUSU KORUMA ALTINA...

ELAZIĞ'DA EKİPLER TARAFINDAN YAPILAN DENETİMLERDE YAKALANAN MAKAK MAYMUNU YAVRUSU KORUMA ALTINA ALINDI

ELAZIĞ'DA EKİPLER TARAFINDAN YAPILAN DENETİMLERDE YAKALANAN MAKAK MAYMUNU YAVRUSU KORUMA ALTINA...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Salihli Kurttutan'da HİS Göleti: Hayvanlara Su, Yangına Hazırlık
2
Kapalı Çarşı’da Harput Musikisiyle Nostalji Canlanıyor
3
Melikgazi Belediyesi 2025'te 130 bin ton asfaltla 80 km yol tamamladı
4
ETÜ, YÖK 2025 Raporunda İstikrarlı Yükselişini Sürdürüyor
5
Kızılay Muş Şubesi: Günlük Bin Kişiye Üç Çeşit Sıcak Yemek
6
Eskişehir'de Erenköy Mahallesi'ne Fırın Evi — İnönü Belediyesi'nden Yeni Proje
7
ES-UDER: Eskişehir'de 55 Ülkeden Öğrenciler Kahvaltıda Buluştu

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi