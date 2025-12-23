Elazığ'da Yakalanan Makak Maymunu Koruma Altına Alındı
Doğa Koruma ekiplerinin denetiminde ele geçirildi
Elazığ’da yapılan denetimlerde yakalanan makak maymunu yavrusu, ilgili birimlerce koruma altına alındı.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada,
"Elazığ’da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerimizin ihbarı üzerine gerçekleştirdiği denetimlerde makak maymunu ele geçirildi. Yavru maymun veteriner hekimlerimizin kontrollerinin ardından koruma altına alındı"
Açıklamada, yavru maymunun veteriner kontrollerinin ardından koruma altında tutulduğu vurgulandı.
