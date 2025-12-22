Elazığ'da Yıl Bitmeden Çifte Sevinç: Üreticinin İkiz Buzağı Mutluluğu

Elazığ’da, yeni yıla sayılı günler kala doğan buzağılar hayvancılıkla uğraşan üreticilerin yüzünü güldürdü. Kentte 4 bin 500 dönüm arazi üzerinde büyükbaş hayvancılık yapan Ömer Erdem, yılın son günlerinde çiftliğine katılan buzağılarla sevinç yaşadı.

İkiz buzağı sevinci ve yerli üretimin önemi

Özellikle bir inekten ikiz buzağı doğması, Erdem ve ailesinin mutluluğunu ikiye katladı. Erdem, yaşanan hayvan hastalıkları ve et ithalatına dikkat çekerek yerli üretimin önemine vurgu yaptı. Üretici, sağlıklı buzağı yetiştirilebilirse hayvan ithalatına gerek kalmayacağını belirtti.

Erdem, konuya ilişkin şunları söyledi:

"2025’te hayvancılık adına kötü dönemlerin geçtiğini aktaran Ömer Erdem, 'Şap hastalığı Türkiye’nin büyük bir kısmını yakıp kavurdu. Çok şükür bizim buralarda böyle şeyler olmadı. Buzağılarımız doğdu. Sağlıklı bir biçimde buzağılarımız büyükbaşların arasında geziyorlar. Biraz hijyene dikkat ettiğimizde, aşılarını tam yaptığımızda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bu konuda şap hastalığı başladığı süre içerisinde hemen aşılamaya başladı. Bizim köyümüzde henüz şap bir iki evde görüldü ama bütün ahırlara yayılmadan bütün önlemler alındı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bu konudaki hassasiyeti için teşekkür ederim. Biz buzağılarımızı tam sağlıklı olarak yetiştirebilsek hayvan ithalatına gerek kalmaz. Bu konuda üreticiler sağlıklı buzağılar yetiştirirse, aşılarına dikkat ederlerse iyi olur. Yıllık 400-500 bine yakın hayvan Türkiye genelinde ölüyor. Yaklaşık 500 bin civarında hayvan ithal ediyoruz. Sağlıklı buzağılar elde etmek için lütfen üreticiler olarak biraz daha dikkatli olalım. Bu şekilde hayvan ithalatından kurtulmuş oluruz. Yılda hayvanlarımız bir tane doğum yapıyor. 9 ay gebelik süresi var. 3 ay da kuru dönemi olmak üzere yılda bir buzağı alabiliyoruz. Geçen hafta doğdu bunlar, bir inekten iki buzağı elde ettik. Allah nasip etti'".

Üreticinin vurguladığı gibi, hijyen, düzenli aşılamalar ve yerel üretimin desteklenmesiyle hem hayvan sağlığı korunabilir hem de ithalata olan ihtiyaç azaltılabilir. Çiftlikte doğan ikiz buzağılar, bölge üreticileri için moral kaynağı oldu.

