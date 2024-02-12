Elektrikli E-C4 X Sahibi Olmak İsteyenlere Şubat Ayına Özel Fırsat! 300.000 TL’ye Varan Kredi ve %0 Faiz Seçeneği!

E-C4 X Şubat Ayında Fırsatlarla Dolu! Kredi ve Faiz Seçenekleri Neler?

Citroen’in tamamen elektrikli otomobili E-C4 X, Şubat ayında cazip bir kampanya ile otomobil severlerin karşısına çıkıyor. 300.000 TL’ye varan kredi imkanı ve 12 ay %0 faiz seçeneği ile E-C4 X sahibi olmak isteyenler, bu fırsatı kaçırmamak için acele etmeli. E-C4 X, hem tasarımı hem de performansı ile sınıfının en iddialı modellerinden biri olarak gösteriliyor.





E-C4 X’İN ÖZELLİKLERİ NELER?

E-C4 X, tamamen elektrikli bir otomobil olarak, sıfır emisyon ve sessiz sürüş deneyimi sunuyor. 136 beygir gücünde ve 260 Nm tork üreten elektrikli motoru ile E-C4 X, 0-100 km/s hızlanmasını 9.7 saniyede tamamlıyor. E-C4 X’in maksimum hızı ise 150 km/s olarak belirlenmiş. E-C4 X’in 50 kWh kapasiteli lityum-iyon bataryası, WLTP normlarına göre 350 km menzil sağlıyor. E-C4 X’in bataryası, 100 kW’lık hızlı şarj istasyonlarında yüzde 80 doluluk oranına 30 dakikada ulaşabiliyor. E-C4 X’in bataryası, 8 yıl veya 160.000 km garantili olarak sunuluyor.

E-C4 X, tasarımı ile de dikkat çekiyor. Citroen’in yeni tasarım dilini yansıtan E-C4 X, coupe tarzı bir silüete sahip. E-C4 X’in ön bölümünde, LED farlar, büyük ızgara ve aerodinamik tampon yer alıyor. E-C4 X’in yan bölümünde, 18 inçlik alaşım jantlar, siyah tavan rayları ve renkli kapı kolları görülüyor. E-C4 X’in arka bölümünde ise, LED stop lambaları, spoyler ve difüzör bulunuyor. E-C4 X’in boyu 4.36 metre, genişliği 1.80 metre, yüksekliği 1.52 metre ve aks mesafesi 2.67 metre olarak ölçülmüş. E-C4 X’in bagaj hacmi ise 380 litre olarak açıklanmış.





E-C4 X, iç mekanda da konfor ve teknolojiyi bir arada sunuyor. E-C4 X’in kokpitinde, 10 inçlik dokunmatik ekran, dijital gösterge paneli, kafa üstü gösterge, kablosuz şarj yuvası, Apple CarPlay ve Android Auto uyumlu multimedya sistemi, klima, elektrikli camlar, elektrikli aynalar, deri direksiyon, koltuk ısıtma, anahtarsız giriş ve çalıştırma, adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı, acil fren asistanı, yorgunluk uyarı sistemi, geri görüş kamerası, park sensörleri, kör nokta uyarı sistemi, trafik işareti tanıma sistemi, otomatik uzun far asistanı gibi özellikler yer alıyor. E-C4 X’in koltukları, Citroen’in Advanced Comfort konseptine uygun olarak tasarlanmış. E-C4 X’in koltukları, yumuşak ve geniş bir yapıya sahip. E-C4 X’in süspansiyon sistemi de, Citroen’in Progressive Hydraulic Cushions teknolojisini kullanıyor. Bu teknoloji sayesinde, E-C4 X, yoldaki tüm bozuklukları filtreleyerek, sürücü ve yolculara konforlu bir sürüş sunuyor.

E-C4 X’İN FİYATI NE KADAR?





E-C4 X, Türkiye’de tek donanım seçeneği ile satışa sunuluyor. E-C4 X’in fiyatı ise;

Versiyonlar Donanım Model Yılı Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (TL)

100 KW Shine Bold 2024 1.543.000 TL

115 KW Shine Bold 2024 1.623.000 TL

Opsiyonlar Donanım Seviyesi Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Fiyatı (TL)

Metalik Boya Tümü 6.111 TL

Özel Metalik Boya Tümü 7.333 TL

Siyah Tavan Tümü 6.111 TL

Panoramik Açılabilir Cam Tavan Tümü 25.000 TL

Isıtmalı Direksiyon ve Ön Koltuklar Tümü 6.111 TL

Ancak, Şubat ayına özel bir kampanya ile E-C4 X sahibi olmak isteyenler, 300.000 TL’ye varan kredi imkanı ve 12 ay %0 faiz seçeneği ile avantajlı bir alışveriş yapabiliyor. Bu kampanya, stoklarla sınırlı olduğu için, E-C4 X almak isteyenlerin acele etmesi gerekiyor.

*Fiyatlar vergi dilimine göre değişiklik gösterebilir.

7456 Sayılı Ek MTV ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına dair Kanun ile; ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlar, bir defaya mahsus olmak üzere, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar ek motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulmuştur. Yukarıda belirtilen tavsiye edilen anahtar teslim fiyatına, ek MTV tutarı dahil edilmemiştir..