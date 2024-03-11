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SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilerine bedava oldu! Artık tek kuruş ödemeyecekler

Zam furyasıyla sarsılan 16 milyon emeklinin yaşam mücadelesi ağırlaşıyor! Ek ödemeler ve kampanya umuduyla umutsuzca çare arayan emeklilerin gözü, İş Bankası'nın sunduğu 7.500 TL'ye varan nakit promosyonda.

Yayın Tarihi: 11.03.2024 18:30
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 18:30
SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilerine bedava oldu! Artık tek kuruş ödemeyecekler

Emeklilerin maddi zorluklarına bir nebze de olsa çözüm getirecek yeni bir kampanya duyurusu, Türkiye'deki 16 milyon emekliyi heyecanlandırdı. Emekliler, geçen yıl Temmuz ayında en düşük zammı alarak maaşlarına bir nebze nefes almıştı. Ancak, beklenen ara zammın Ocak ayında gerçekleşmemesi, emeklileri tedirgin etmiş ve mali sıkıntılarını artırmıştı.

Emekli maaşlarındaki artışa rağmen, en düşük emekli aylığı 10 bin TL seviyesine çıksa da, bu durum bile emeklilerin geçim sıkıntılarını gidermekte yetersiz kaldı. Bu noktada, bankaların promosyon kampanyaları, emeklilerin dikkatini çekiyor. İş Bankası, bu konuda önemli bir adım atarak, T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşma yapmış ve geçerli bir kampanya başlatmıştır.

emekli

İş Bankası, 1 Ocak - 29 Şubat 2024 tarihleri arasında geçerli olan kampanya kapsamında, ilk emekli maaşı ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL'ye kadar nakit promosyon ödemesi yapmaktadır.

Bu kampanyanın yanı sıra, İş Bankası, emeklilere yönelik sunduğu avantajları daha da genişleterek, maaşlarını İş Bankası'na taşıyan kişilere İş Bankası Maximum Kart ve ek kartlar için ücretsiz hizmet vaat ediyor. Ayrıca, İş Bankası emekli maaşı hesabından yapılan EFT ve havale işlemleri de emeklilere ücretsiz olacak. Bankanın ATM'lerinden para çekmek isteyen emekliler, aynı ay içerisinde iki defa bu hizmetten ücretsiz faydalanabilecekler.

Emeklilerin maddi sıkıntılarını bir nebze hafifletmeye yönelik bu kampanya, emeklilere ekonomik anlamda bir rahatlama sağlamayı amaçlamaktadır. İş Bankası, bu adımıyla emeklilere yönelik sosyal sorumluluk projelerine katkıda bulunmayı hedeflemekte ve finansal hizmetlerle emeklilere destek olmayı sürdürmektedir.

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