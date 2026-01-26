Eleşkirt'te 5 Metrelik Çığın Kapatığı Hayrangöl Yolu Ulaşıma Açıldı

İlçe Özel İdaresi ekipleri kısa sürede müdahale etti

Ağrı’nın Eleşkirt ilçesine bağlı Hayrangöl Köyü yolunda meydana gelen çığ nedeniyle kapanan güzergâh, İlçe Özel İdaresi ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Bölgede etkili olan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartlarının ardından yolda oluşan çığın yarattığı kar kütlesi yaklaşık 5 metre yüksekliğe ulaştı. Olayın yetkililere bildirilmesinin ardından ekipler hızla sevk edildi.

Çalışmaları bizzat koordine eden İlçe Özel İdare Müdürü Ömer Altun yönetiminde, iş makineleriyle yürütülen müdahale zorlu arazi ve hava koşullarına rağmen aralıksız sürdürüldü. Yapılan çalışmalar sonucunda yol üzerinde biriken yoğun kar ve çığ temizlenerek güzergâh güvenli hale getirildi.

Temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Hayrangöl Köyü yolu yeniden ulaşıma açıldı ve köy halkının ilçe merkeziyle bağlantısı yeniden sağlandı. Ekipler, bölgede benzer risklere karşı kontrollerini sürdürürken muhtemel yeni çığ ve kar yağışlarına karşı gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

Köy sakinleri ise yolun kısa sürede ulaşıma açılmasından dolayı İlçe Özel İdaresi ekiplerine teşekkür etti.

