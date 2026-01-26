Datça'da Badem Çiçekleri Erken Bahar Sürprizi — 12-15 Şubat

Datça'da Badem Çiçekleri Erken Bahar Sürprizi

Türkiye’nin birçok bölgesinde kış mevsimi soğuk hava, don ve kar yağışıyla etkisini sürdürürken Datça’da badem ağaçları çiçek açtı. Ilık geçen Ocak ayıyla birlikte açan badem çiçekleri, ilçede beyaz ve pembe tonların hakim olduğu etkileyici görüntüler oluşturdu.

Mesudiye ve Palamutbükü Mahalleleri başta olmak üzere yoğun olarak bulunan badem bahçeleri, kısa sürede doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti. Bahçelerde oluşan renkli manzaralar, Datça’nın kendine özgü iklim yapısını bir kez daha ortaya koydu; kış mevsimi sürmesine rağmen çiçek açan badem ağaçları ilçeye görsel bir canlılık kattı.

Geleneksel Badem Çiçeği Festivali için hazırlıklar

Geri sayımın başladığı Geleneksel Badem Çiçeği Festivali, 12-15 Şubat tarihlerinde düzenlenecek. Dört gün sürecek festival kapsamında doğa yürüyüşleri, konserler, halk oyunları ve dans gösterileri düzenlenecek. Festival alanlarında ayrıca yöresel ürünler ile hediyelik eşya satışları da yapılacak.

Doğa, sanat ve eğlencenin bir arada yaşanacağı festivalin, Türkiye’nin dört bir yanından binlerce ziyaretçiyi Datça’ya çekmesi bekleniyor.

Evren Uzun, Palamutbükü mevkiinde turizm ve badem üreticiliği yapıyor. Datça’da yaşanan erken bahara dikkat çekerek şunları söyledi: "Ülkemizin dört bir yanında kış yaşanırken bizler Datça’da baharı yaşıyoruz. Badem çiçeklerimiz baharın müjdesidir. Her taraf bembeyaz oldu. Şubat ayının 12’sinde başlayıp 4 gün sürecek olan Badem Çiçeği Festivalimiz var. Tüm vatandaşlarımızı badem çiçeklerimizi görmeye ve festivalimize bekliyoruz"

