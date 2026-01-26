Datça'da Badem Çiçekleri Erken Bahar Sürprizi — 12-15 Şubat

Datça'da ılık Ocak etkisiyle badem ağaçları çiçek açtı; 12-15 Şubat'ta düzenlenecek Geleneksel Badem Çiçeği Festivali için hazırlıklar sürüyor.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 18:01
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 18:32
Datça'da Badem Çiçekleri Erken Bahar Sürprizi — 12-15 Şubat

Datça'da Badem Çiçekleri Erken Bahar Sürprizi

Türkiye’nin birçok bölgesinde kış mevsimi soğuk hava, don ve kar yağışıyla etkisini sürdürürken Datça’da badem ağaçları çiçek açtı. Ilık geçen Ocak ayıyla birlikte açan badem çiçekleri, ilçede beyaz ve pembe tonların hakim olduğu etkileyici görüntüler oluşturdu.

Mesudiye ve Palamutbükü Mahalleleri başta olmak üzere yoğun olarak bulunan badem bahçeleri, kısa sürede doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekti. Bahçelerde oluşan renkli manzaralar, Datça’nın kendine özgü iklim yapısını bir kez daha ortaya koydu; kış mevsimi sürmesine rağmen çiçek açan badem ağaçları ilçeye görsel bir canlılık kattı.

Geleneksel Badem Çiçeği Festivali için hazırlıklar

Geri sayımın başladığı Geleneksel Badem Çiçeği Festivali, 12-15 Şubat tarihlerinde düzenlenecek. Dört gün sürecek festival kapsamında doğa yürüyüşleri, konserler, halk oyunları ve dans gösterileri düzenlenecek. Festival alanlarında ayrıca yöresel ürünler ile hediyelik eşya satışları da yapılacak.

Doğa, sanat ve eğlencenin bir arada yaşanacağı festivalin, Türkiye’nin dört bir yanından binlerce ziyaretçiyi Datça’ya çekmesi bekleniyor.

Evren Uzun, Palamutbükü mevkiinde turizm ve badem üreticiliği yapıyor. Datça’da yaşanan erken bahara dikkat çekerek şunları söyledi: "Ülkemizin dört bir yanında kış yaşanırken bizler Datça’da baharı yaşıyoruz. Badem çiçeklerimiz baharın müjdesidir. Her taraf bembeyaz oldu. Şubat ayının 12’sinde başlayıp 4 gün sürecek olan Badem Çiçeği Festivalimiz var. Tüm vatandaşlarımızı badem çiçeklerimizi görmeye ve festivalimize bekliyoruz"

DATÇA’DA BADEM AĞAÇLARI KIŞ ORTASINDA ÇİÇEK AÇTI

DATÇA’DA BADEM AĞAÇLARI KIŞ ORTASINDA ÇİÇEK AÇTI

DATÇA’DA BADEM AĞAÇLARI KIŞ ORTASINDA ÇİÇEK AÇTI

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bitlis'te Yoğun Kar: Tilkiler ve Kurtlar Yerleşimlere İndi
2
Datça'da Badem Çiçekleri Erken Bahar Sürprizi — 12-15 Şubat
3
Tunceli'de Motokuryelere Uygulanan Trafik Yasağı Kaldırıldı
4
Yüksekova'da Buz Sarkıtları 3 Metreyi Aştı — Sıcaklık Sıfırın Altında 20 Derece
5
SGM'de Ara Tatil: Minik Şefler Pizza Atölyesi
6
Sakarya Büyükşehir Ocak'ta bin 500 Çocuğu Tiyatroyla Buluşturdu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları