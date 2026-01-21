Şırnak'ta Karla Mücadele: Beytüşşebap Yolları Tek Tek Ulaşıma Açılıyor

Yoğun kar nedeniyle kapanan Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı yüksek rakımlı köy ve mezra yolları, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarıyla tek tek ulaşıma açılıyor.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 15:55
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 15:55
İl Özel İdaresi ekipleri gece gündüz çalışıyor

Şırnak’ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolların ulaşıma açılması için başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

Beytüşşebap ilçesine bağlı yüksek rakımlı köy ve mezra yolları, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından gece gündüz yürütülen yoğun çalışmalar sonucu yeniden ulaşıma açılıyor.

Zorlu kış şartlarına rağmen sahada görev yapan ekipler, yer yer çığ düşme riski bulunan bölgelerden geçerek yolları açmak için büyük özveri gösteriyor. İş makineleriyle yürütülen karla mücadele çalışmalarında, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için öncelik acil ulaşım güzergahlarına veriliyor.

Yetkililer, bölgede kar yağışının zaman zaman etkili olmaya devam ettiğini belirterek, ekiplerin muhtemel yeni kapanmalara karşı hazır bekletildiğini ifade etti. İl Özel İdaresi ekipleri, kış boyunca özellikle yüksek kesimlerde yol açma ve genişletme çalışmalarını sürdürecek.

Açılan yollarla birlikte Beytüşşebap’a bağlı köylerde yaşayan vatandaşlar, uzun süredir yaşanan ulaşım sıkıntısının giderilmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

