Tunceli'de Motokuryelere Uygulanan Trafik Yasağı Kaldırıldı

Tunceli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle uygulanan motokurye trafik yasağı, yapılan değerlendirmeler sonucu bugün itibarıyla kaldırıldı; yetkililer sürücüleri tedbirli olmaya çağırdı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 18:00
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 18:00
Tunceli genelinde etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle motokuryelere yönelik geçici olarak uygulanan trafik yasağı, yapılan son değerlendirmeler sonucunda bugün itibarıyla kaldırıldı.

Yetkili Açıklaması

Yetkililer yapılan açıklamada, motokuryelerin trafik kurallarına, hız limitlerine ve gerekli güvenlik tedbirlerine titizlikle uymalarının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Uyarı ve Devam Eden Risk

Açıklamada ayrıca, il genelinde yer yer buzlanma ve olumsuz hava şartlarının etkisini sürdürebileceğine dikkat çekildi. Bu kapsamda yalnızca motokuryelerin değil, tüm sürücülerin can ve mal güvenliği açısından azami dikkat ve tedbirle hareket etmeleri gerektiği ifade edildi.

