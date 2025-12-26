Elmadağ'da Pizzacı Açan Nurten Güven: 45 Yıl Sonra Memlekete Dönüş

Nurten Güven, memleketi Elmadağ'a dönerek baba ocağını pizzacıya dönüştürdü. 45 yıl Almanya'da yaşadıktan sonra, 2 bin 500 kilometre uzaktan gelerek açtığı dükkan, Elmadağ'daki tek pizza mekanı oldu.

Dönüş ve motivasyon

45 yıl boyunca Almanya’da yaşadığını dile getiren Nurten Güven, 8 sene önce Türkiye’ye döndüğünü aktardı. Güven, "Almanya’nın bana verdiği bir çalışma yoğunluğu var. Buraya geldikten sonra biraz boşlukta hissettim kendimi. Biraz da depresyona girdim. Aktifliği kendimde hissettiğimi düşünerek bu baba ocağını canlandırayım dedim. Burayı açtık, buraya bir hayat verelim dedik. Doğduğum büyüdüğüm yer burası. Pizza, içli, ulavaç, kete, çiğ börek yapıyoruz" diye konuştu.

Restoran tecrübesi ve aile

Almanya’da da 25 yıl restoran işlettiğine değinen Güven, "Kendi restoranımız vardı. Orayı çalıştırdık. 4 oğlum var. Çocuklarla restoran işi yaptık. Burada da hep benim hatıralarım vardı. Burası atıl vaziyetteydi. Oğlumla düşündük taşındık. Buraya hayat verelim dedik. Bir pizzacı açalım dedik. Bu şekilde çalıştıralım dedik" ifadelerini kullandı.

Lezzet, hizmet ve taş fırın

Elmadağ’da iyi bir pizzacı olmadığını vurgulayan Güven, "Lezzeti tutturduk. İtalyan pizzaları yaptığımız için her şeyi taze kullanıyoruz. Güzel tepkiler de var. Beğeniyorlar da pizzamızı. 15 kişi alıyor burası. Şimdilik bir günde 10 kişi falan geliyor. Dışarı servisimiz olmadığı için böyle. Servis varken güzel gidiyordu ama oğlum gittikten sonra tek başıma yapamam diye servis işine pek girmiyorum" dedi.

Ayrıca, tüm pizzalarını taş fırında yaptığını kaydeden Nurten Güven, bu durumun pizzalara ayrı bir lezzet kattığını söyledi.

