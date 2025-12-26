Şanlıurfa Abdulkadir Yüksel Bulvarı'nda Trafik Rahatlıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Karaköprü Seyrantepe Mahallesi Abdulkadir Yüksel Bulvarı'nda trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla kapsamlı bir yol düzenlemesi gerçekleştirdi. Yapılan müdahaleyle trafik akışının hızlanması ve acil müdahale araçlarının erişiminin kolaylaşması hedefleniyor.

Çalışmanın Detayları

Yapılan incelemelerde, özellikle yoğun saatlerde bulvardaki trafik akışının yavaşladığı ve acil müdahale araçlarının ulaşımında aksamalar yaşandığı tespit edildi. Ekiplerin değerlendirmesi sonucu beton bariyerler kaldırılarak yol yeniden düzenlendi ve daha önce kapalı olan şerit kullanıma sokularak yol çift yönlü trafiğe açıldı.

Altyapı kazıları nedeniyle bozulan kısım sökülerek, yaklaşık 1 kilometrelik kesimde asfaltlama çalışmalarına başlandı. İmar genişliği 30 metre olan bulvardaki çalışmaların tamamlanmasıyla ulaşımın daha güvenli, akıcı ve konforlu hale gelmesi bekleniyor.

Mahalle Çalışmaları

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Seyrantepe Mahallesi 8220. sokak'ta da asfalt serimine başladı. Saha ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar, bölgedeki trafik düzeninin iyileştirilmesine eş zamanlı katkı sunuyor.

