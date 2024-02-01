Elon Musk'ın teorisini test etti ve evine 265.500 dolar kazandırdı

X’te Bir Video Paylaştı ve Binlerce Dolar Kazandı

CNN Business’tan Clare Duffy’nin haberine göre, internet fenomeni Mr. Beast, pazartesi günü yaptığı bir paylaşımla X’te bir video paylaştığını ve bunun karşılığında 250 bin dolardan fazla para kazandığını duyurdu. “İLK X VİDEOM 250 BİN DOLARDAN FAZLA KAZANDI!” diye yazan Mr. Beast, gerçek adıyla Jimmy Donaldson, X’in yaratıcı ödeme ekranının bir ekran görüntüsünü de paylaştı. Ekran görüntüsünde, paylaştığı videonun 263 bin 655 dolar kazandığı görülüyordu.





X’in Yeni Reklam Geliri Paylaşım Programı

X’in sahibi Elon Musk, temmuz ayında yaptığı bir duyuruyla, platformda yüksek performans gösteren içeriklere verilen yanıtlarda görüntülenen reklamların gelirinin bir kısmını, bu içerikleri paylaşan yaratıcılarla paylaşacağını açıklamıştı. Bu programın amacı, X’in zayıflayan reklam işini canlandırmak ve daha fazla yaratıcıyı platforma çekmekti. Ayrıca X’i, Meta, YouTube ve TikTok gibi rakip sosyal medya şirketleriyle de rekabet edebilir hale getiriyordu.

Mr. Beast’in X Macerası

Mr. Beast, yaptığı yüksek bütçeli YouTube videolarıyla ünlenmişti. Geçen ay, X’e videolarını paylaşmayacağını söylemişti. “Videolarım milyonlarca dolara mal oluyor ve X’te bir milyar izlenme alsalar bile bunun küçük bir kısmını karşılayamaz” demişti. Ancak geçen hafta, X’in reklam geliri paylaşım programını test etmek için eski bir videosunu, pahalı arabaları denediği bir videosunu, platforma yükledi. Salı günü itibarıyla, video 160 milyondan fazla izlenmişti.

Mr. Beast’in Parayı Dağıtma Planı

X’ten kazandığı parayı dağıtmayı planlayan Mr. Beast, platformda yaptığı bir paylaşımla, “Bu paylaşımı yeniden paylaşan ve beni takip eden 10 rastgele kişiye bu parayı vereceğim” dedi. X’te videolarını paylaşmaya devam edip etmeyeceğini ise belirtmedi. Mr. Beast, kazandığı parayla ilgili olarak, “Ama bu biraz aldatıcı. Reklamverenler bunun dikkat çektiğini gördüler ve videoma reklam aldılar (sanırım) ve böylece izlenme başına gelirim muhtemelen sizin yaşayacağınızdan daha yüksek” diye de ekledi.