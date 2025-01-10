İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Emekli ve çalışanlar zamlı maaş almadan içecek fiyatlarına gelen zamlarla karşı karşıya kaldı. Yeni fiyatlar 21 Ocak itibarıyla geçerli olacak.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 09:53
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 09:53
İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

İçecek Fiyatlarına Zam Geldi! Henüz zamlı maaşlarını almaya başlamayan emekli ve çalışanlar, ürün zamları ile sarsıcı bir durumla karşı karşıya kaldı. Yeni yılın başlangıcıyla birlikte, vergi artışları ve birçok ürün ile hizmete yapılan dev zamlar gündeme geldi. Bu kapsamda, içecek fiyatlarına da 21 Ocak itibarıyla yeni bir tarifeyle zam yapılacağı açıklandı.

Coca-Cola grubuna ait kola, gazoz, meyve suyu, soğuk çay ve sporcu içecekleri gibi içeceklerde ortalama %16 ile %25 arasında artışlar yaşanacak. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, söz konusu zamları sosyal medya üzerinden duyurdu. Yapılan zamlar, maaş artışlarının daha cebimize girmeden market raflarında eriyip gideceğini gözler önüne seriyor.

İlk Gözlemler ve Tepkiler

Enflasyonun sürekli artışı ile birlikte, günlük hayatımızda vazgeçilmez olan içeceklerin fiyatlarındaki bu artış, vatandaşların bütçesini daha da sarsmaya devam ediyor. Son günlerde yaşanan bu zam dalgası, özellikle temel gıda ürünlerinin ardından içecekleri de etkisi altına aldı ve asgari ücret artışının etkisini neredeyse sıfırlamış durumda.

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Yeni Fiyat Listesi

Erol Dündar tarafından paylaşılan yeni fiyat listesine göre, içeceklerdeki ortalama zam oranları şu şekilde:

  • Kola: Ortalama fiyat artışı %20
  • Meyve Suları: Ortalama %16 zam
  • Gazoz: %25 zam
  • Soğuk Çay: %18 artış
  • Sporcu İçecekleri: %22 zam

Bu gelişmeler ışığında, vatandaşların bütçe planlamaları yeniden gözden geçirilmek zorunda kalacak.

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