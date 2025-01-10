İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

İçecek Fiyatlarına Zam Geldi! Henüz zamlı maaşlarını almaya başlamayan emekli ve çalışanlar, ürün zamları ile sarsıcı bir durumla karşı karşıya kaldı. Yeni yılın başlangıcıyla birlikte, vergi artışları ve birçok ürün ile hizmete yapılan dev zamlar gündeme geldi. Bu kapsamda, içecek fiyatlarına da 21 Ocak itibarıyla yeni bir tarifeyle zam yapılacağı açıklandı.

Coca-Cola grubuna ait kola, gazoz, meyve suyu, soğuk çay ve sporcu içecekleri gibi içeceklerde ortalama %16 ile %25 arasında artışlar yaşanacak. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, söz konusu zamları sosyal medya üzerinden duyurdu. Yapılan zamlar, maaş artışlarının daha cebimize girmeden market raflarında eriyip gideceğini gözler önüne seriyor.

İlk Gözlemler ve Tepkiler

Enflasyonun sürekli artışı ile birlikte, günlük hayatımızda vazgeçilmez olan içeceklerin fiyatlarındaki bu artış, vatandaşların bütçesini daha da sarsmaya devam ediyor. Son günlerde yaşanan bu zam dalgası, özellikle temel gıda ürünlerinin ardından içecekleri de etkisi altına aldı ve asgari ücret artışının etkisini neredeyse sıfırlamış durumda.

Yeni Fiyat Listesi

Erol Dündar tarafından paylaşılan yeni fiyat listesine göre, içeceklerdeki ortalama zam oranları şu şekilde:

Kola: Ortalama fiyat artışı %20

Ortalama fiyat artışı %20 Meyve Suları: Ortalama %16 zam

Ortalama %16 zam Gazoz: %25 zam

%25 zam Soğuk Çay: %18 artış

%18 artış Sporcu İçecekleri: %22 zam

Bu gelişmeler ışığında, vatandaşların bütçe planlamaları yeniden gözden geçirilmek zorunda kalacak.