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Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

En düşük emekli maaşı 14.469 TL'ye yükseldi. Fark ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 10:38
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 10:38
Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

En Düşük Emekli Maaşına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı

En düşük emekli maaşı için yapılan zam, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. 2025 yılı için geçerli olan bu düzenleme ile birlikte, en düşük maaş 14.469 TL'ye yükseltildi. Mevcut en düşük maaşa yüzde 15.75 oranında bir artış sağlandı.

Fark Ödemeleri Ne Zaman Yapılacak?

Emeklilerin en çok merak ettiği konu, Ocak ayındaki maaş farklarının ne zaman hesaplarına geçeceği oldu. Hükümet yetkililerinin konu hakkında en kısa sürede açıklama yapması bekleniyor. En düşük maaşla geçinmek zorunda kalan emekliler, zam oranını düşük bulsalar da, bu artışın kendilerine bir nebze olsun nefes aldıracağını belirtmektedir.

Emekli Maaşlarına Zam Resmi Gazete'de Yayımlandı! Fark Ödemeleri Bekleniyor

Emekli Maaş Zammı Enflasyon Karşısında Eriyecek

Her ne kadar bu zam emeklileri sevindirse de, uzmanlar yüksek seyreden enflasyonun artışın yetersiz kalabileceği uyarısında bulunuyor. Ayrıca, Temmuz ayında yapılan ara zammın ardından enflasyona ek refah payı beklentisi de sürmekte.

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