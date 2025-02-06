Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!

Ankara'da Emeklilere Önemli Destek Programı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, emeklilere yönelik önemli bir destek programı açıkladı. Başkan Yavaş, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, ekonomik zorluklarla karşılaşan emekliler için başlatılan yardım kampanyasının detaylarını paylaştı.

1500 TL Aylık Destek

Türkiye’nin başkenti Ankara’da, 63 bin 803 emekli vatandaşına Hane başı 1.500 TL destek sağlandığı belirtildi. Yavaş, bu desteklerin zamanla artarak devam edeceğini söyledi.

Dayanışmanın Önemi

Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, açıklamasında "Sosyal belediyecilik, halkın alın terini halka geri vermektir. Emeklilerimizi yok saymıyor, aksine dayanışmamızı büyütmeye devam ediyoruz." diyerek sosyal dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Başkent Kart İle Kolay Ödeme

Ankara Büyükşehir Belediyesi, emeklilere bu anlamlı desteği Başkent Kart aracılığıyla sağlıyor. Bu sistem sayesinde emekliler, destek ödemelerini kolayca alabiliyor ve harcamalarını diledikleri gibi gerçekleştirebiliyor.

Emekli Destek Programları

Ankara Büyükşehir Belediyesi, emeklilere yönelik çeşitli yardımlar sunmaya devam ediyor. Son olarak, ihtiyaç sahibi 39,954 emekliye 1.500 TL nakit desteği sağlanmış ve toplamda 5.000 TL'lik destek ödemeleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 400 TL et ve 500 TL doğal gaz desteği de verilmektedir.