Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi 2025'te Başlıyor!

Yeni yıl maaşlarını merakla bekleyen emeklilere önemli bir destek müjdesi geldi. 2024 yılı emekliler için birçok yenilikle dolu olacak. Özellikle 3 Ocak 2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan yeni düzenlemeler, emekliler için ağız ve diş sağlığı alanında büyük bir fırsat sunacak.

Ücretsiz Diş Protez Hakkı

SGK'nın yeni uygulaması sayesinde, sosyal güvencesi olan emekliler devlet hastanelerinde ücretsiz diş protezi yaptırabilecek. Bu uygulama, her 5 yılda bir emeklilere gerekli maddi desteği sağlayacak bir fırsat sunuyor.

E-Devlet Üzerinden Kolay Erişim

Emekliler, e-Devlet üzerinden bu hizmetle ilgili tüm detaylara ulaşabilecek ve haklarını kontrol edebilecek. SGK’ya bağlı sağlık kuruluşlarında bu hizmeti rahatlıkla talep edebilecekler.

Diş İmplantı Hakkı da Tanındı

Yeni düzenleme, diş protezinin yanı sıra implant tedavilerini de kapsıyor. Belirli koşulları sağlayan emekliler, çene kemiğinde önemli kayıplar yaşayanlar ya da üst/alt çenesinde tüm dişleri eksik olanlar implant tedavisinden ücretsiz yararlanabilecek.

SGK'nın bu yeni düzenlemesi ile emekliler için büyük bir destek sağlanmış olacak. Emekliler, 2025 yılı itibarıyla sağlık hizmetlerinden daha uygun koşullarda faydalanma imkanı bulacaklar.