DOLAR
35,83 0%
EURO
37,19 -0,05%
ALTIN
3.225,48 -0,03%
BITCOIN
3.661.043,46 -0,34%

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

2025'te emeklilere çifte bayram ikramiyesi ve promosyon ödemesi yapılacak. Yeni tutarlar ve kampanyalar için gözler SGK ve bankalarda.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 12:54
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 12:54
Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

Emekliler İçin Çifte Ödeme Fırsatı

Bu yıl, emeklilerin bayramı üç kez kutlanacak! Emeklilerin, 2025 yılı içerisinde gerçekleştireceği çifte ödeme ile ilgili merak edilenler artıyor. Emekli promosyonları ve bayram ikramiyeleri ile ilgili detaylar bankalar ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından şekillenecek.

Emekli Promosyonları 2025 Yılında Artacak mı?

Sektördeki rekabetin artması ile birlikte, emeklilere sunulacak promosyon tutarlarının rekor seviyelere ulaşması bekleniyor. 2024 yılı içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda belirlenen emekli promosyonları, 12 bin TL'den 24 bin TL'ye kadar yükselebilir. Özel bankalar, emekli müşteri portföylerini genişletmek için yan teklifler sunuyor.

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

Pek çok Bankada Promosyon Yenilikleri

Bankalar, mart ayında tamamlanması beklenen yeni promosyon bütçeleri ile emeklilere çeşitli avantajlar sunacak. Emekli promosyonları için belirlenecek tavan tutarlar ve avantajlar, bu görüşmeler neticesinde kamuoyuna açıklanacak.

Büyük Bayram İkramiyesi Beklentisi

Ramazan Bayramı öncesi, her yıl olduğu gibi bayram ikramiyeleri de emeklilere ödenecek. Geçtiğimiz yıl için 3 bin TL olarak belirlenen bayram ikramiyelerinin, 2025’te de artarak emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor. 28 Mart itibarıyla zamlı ikramiyelerin hesaplara geçmesi, emeklilerin bu yıl çifte sevinç yaşamasını sağlayacak.

Sonuç olarak, emeklilerin 2025 yılına dair olumlu gelişmeler bekledikleri bir süreçte, bayram ikramiyeleri ve promosyonlar büyük bir önem arz ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!
2
Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak
3
İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor
4
İş Bankası güvenlik personeli alımı duyurusu! 3 şartı sağlayan yüksek maaşla işe başlayacak
5
Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama
6
İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

Çevre Bakanlığı'ndan Memur Alım İlanı: 40 Denetmen Yardımcısı Alınacak!

Kırıkkale'den Eğitim Desteği Müjdesi: 27-31 Ocak Tarihleri Arasında Başvurular Alınacak

Ramazan Öncesi Zeytinyağı İndiriminde Şok Fiyat: 189 TL!