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Emlak Konut yeni kampanyasında ödeme planı ortaya çıktı! 72 Aya Varan Vade ile Ev Sahibi Olmanın Tam Zamanı

Emlak Konut ülke genelinde avantajlı kampanyalarını ya da programlarını sunmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 15:37
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 15:37
Emlak Konut yeni kampanyasında ödeme planı ortaya çıktı! 72 Aya Varan Vade ile Ev Sahibi Olmanın Tam Zamanı

Emlak Konut ülke genelinde avantajlı kampanyalarını ya da programlarını sunmaya devam ediyor. Türkiye genelinde konut alımını kolaylaştırmak amacıyla 2024 yılı ortalarında başlayan yeni kampanyaya bir çok ildek projeler dahil olurken, gerek geri ödeme avantajları gerekse de başvuru yapılacak iller yakından takip ediliyor. İstanbul, Antalya, İzmir, Balıkesir ve Denizli'de bulunan 16 projede geçerli olacağı belirtilen dev kampanyada bir çok avantaj beraberinde gelecek.  

EMLAK KONUT KAMPANYALARI 2024 

Emlak Konut tarafından başlatılan ve bir çok avantajı beraberinde getiren kampanyada gerek peşinat, gerekse de faiz oranları oldukça dikkat çekiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlıpı ile ortaklaşa başlatılan projelerde vatandaş uygun geri ödeme ile  yeni ev sahibi olma fırsatı sunuluyor. Yakından takip edilen Emlak Konut kampanyası İstanbul'da Batıyakası, Çınarköy Evleri, Düşler Vadisi, Ebruli Kayaşehir, Vadi Evleri-1 ve 2, Tual Gölyaka, Meydan Başakşehir, Majör Gölyaka, Gölyaka İstanbul ve Yeni Fikirtepe projelerini kapsıyor. Ayrıca, İzmir’deki Allsancak ve Evora İzmir, Denizli’deki Evora Denizli, Balıkesir’deki Balıkesir Emlak Konutları ve Antalya’daki Park Yaşam Antalya projelerinin de kampanyaya dahil edildiği belirtilmiş bulunuyor.  

Emlak Konut yeni kampanyasında ödeme planı ortaya çıktı! 72 Aya Varan Vade ile Ev Sahibi Olmanın Tam Zamanı

EMLAK KONUT GERİ ÖDEME SEÇENEKLERİ 

Emlak Konıt tarafından başlatılan bir çok projede özellikle de geri ödeme seçenekleri vatandaşın belini bükmeden konut sahibi olmasına olanak sağlıyor. Emlak Konut, müşterilerine konut alımında esneklik sağlayan dört ayrı ödeme seçeneği sunuyor: 

1. Peşin Alım İndirimleri: Peşin yapılan alımlarda yüzde 25 indirim avantajı. 

2. Ara Ödemeli Model: Yüzde 25 peşinat ile 3 ara ödeme (6, 12 ve 24. aylarda vade farksız ödeme). 

3. Kısmı Peşin Ödeme Seçeneği: Ödemenin yarısı peşin alınacak, kalan yarısı için 1,29 vade farkıyla 24 ay sonra ödeme imkanı. 

4. Uzun Vadeli Taksit Seçeneği: Yüzde 25 peşinat ödenecek, kalan kısım için 1,29 vade farkıyla 72 aylık taksit seçeneği. 

Emlak Konut yeni kampanyasında ödeme planı ortaya çıktı! 72 Aya Varan Vade ile Ev Sahibi Olmanın Tam Zamanı

EMLAK KONUT’TAN DENİZLİ DE SON FIRSAT 

Denizli'de bulunan Evora projesi, modern yaşamın gereksinimlerini karşılayan mimarisiyle dikkatleri üzerine topluyor. 2+1, 3+1, 4+1 ve 5+1 daire tipleriyle geniş ailelerin ihtiyaçlarına hitap eden Evora Denizli, büyük balkonlarıyla ferah yaşam alanları sunuyor. Merkezefendi'de stratejik bir konumda yer alan proje, kafe, alışveriş merkezi, eğitim kurumları ve hastane gibi pek çok sosyal olanak ile donatılmış durumda iken proje, doğayla iç içe bir yaşam sunan çevre dostu özellikleriyle de sakinlerini bekliyor. 

Emlak Konut'un yeni kampanyası, ev sahibi olmayı hayal edenler için önemli bir fırsat olarak karşılarına çıkarken, Denizli EMlak Konut projesi talepleri için son günler olduğu ifade ediliyor.  


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