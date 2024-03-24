Büyükşehir Belediyesi personel alımını duyurdu! Mezuniyet şartı yok: En az 17 bin TL maaş ile

Tam zamanlı daimi ve geçici 35 beden işçisi alımı iş başvuru süreci haberimizde yer almaktadır. İş başvurularını yapmak isteyenler 20 Mart 2024 tarihi son gün olarak belirlenirken gerekli şartlar araştırmaya başlandı. İş başlangıcı yapmaya hak kazanan adaylar gerekli evraklar üzerinde başvurularında bulunabilecek.
BEDEN İŞÇİ ALIM DETAYLARI
Büyükşehir Belediyesi beden işçi alımı başlatırken gerekli olan şartlar TC vatandaşı olmak, kamu haklarından yararlanabilmek ve Denizli ilinde ikamet ediyor olmak gerekir.
Online olarak gerçekleşecek başvurular internet adresinden CV göndererek tamamlanabilecek.
Tam zamanlı daimi ve geçici 35 beden işçisi alımı iş başvuru süreci haberimizde yer almaktadır. İş başvurularını yapmak isteyenler 20 Mart 2024 tarihi son gün olarak belirlenirken gerekli şartlar araştırmaya başlandı. İş başlangıcı yapmaya hak kazanan adaylar gerekli evraklar üzerinde başvurularında bulunabilecek.
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