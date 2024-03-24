Bist 100
9.111,5 0%
DOLAR
31,98 -0,18%
EURO
34,68 -0,78%
ALTIN
2.217,89 -0,62%

Büyükşehir Belediyesi personel alımını duyurdu! Mezuniyet şartı yok: En az 17 bin TL maaş ile

Büyükşehir Belediyelerinden personel alım ilanı yayınlanırken 35 beden işçisi göreve alınacak. Beden işçisi olarak görev almak isteyen adaylar için gerekli şartlar ve tüm detaylar...

Yayın Tarihi: 24.03.2024 14:59
Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 14:59
Büyükşehir Belediyesi personel alımını duyurdu! Mezuniyet şartı yok: En az 17 bin TL maaş ile

Tam zamanlı daimi ve geçici 35 beden işçisi alımı iş başvuru süreci haberimizde yer almaktadır. İş başvurularını yapmak isteyenler 20 Mart 2024 tarihi son gün olarak belirlenirken gerekli şartlar araştırmaya başlandı. İş başlangıcı yapmaya hak kazanan adaylar gerekli evraklar üzerinde başvurularında bulunabilecek.
beden işçi alımı
BEDEN İŞÇİ ALIM DETAYLARI
Büyükşehir Belediyesi beden işçi alımı başlatırken gerekli olan şartlar TC vatandaşı olmak, kamu haklarından yararlanabilmek ve Denizli ilinde ikamet ediyor olmak gerekir.
Online olarak gerçekleşecek başvurular internet adresinden CV göndererek tamamlanabilecek.

İLGİLİ HABERLER

Akaryakıta çifte zam geliyor! Arabaları garaja çektirecek karar: Tarih verildi

Akaryakıta çifte zam geliyor! Arabaları garaja çektirecek karar: Tarih verildi

İlkokul, ortaokul, lise mezunlarına iş fırsatı! Kamuya KPSS şartsız personel alımı yapılacak

İlkokul, ortaokul, lise mezunlarına iş fırsatı! Kamuya KPSS şartsız personel alımı yapılacak

BİM'de çıldırtan indirim başlıyor! Yetişen 249 TL'ye akıllı saat, 5.499 TL'ye akıllı telefon alacak

BİM'de çıldırtan indirim başlıyor! Yetişen 249 TL'ye akıllı saat, 5.499 TL'ye akıllı telefon alacak

Çıtır çıtır patates kızartmasının sırrı buymuş! İçine bir gram bile yağ çekmiyor

Çıtır çıtır patates kızartmasının sırrı buymuş! İçine bir gram bile yağ çekmiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Migros indirimin kralını yaptı! Bu fiyatlar sadece 3 gün geçerli olacak
2
Muhtarlıklara KPSS'siz sekreter alımı yapılacak! Personel alımı şartları belli oldu
3
Honda Civic için ÖTV kaldırıldı! İkinci el parasına peynir ekmek gibi kapışılacak
4
1 kilo beyaz peynir 109 TL'ye düştü! O tarihte BİM'de dev indirim başlıyor
5
Belgelerini getirene iş kapıları açıldı! Üniversiteye KPSS'siz personel alımı başladı
6
Bunu yapan ev sahipleri köşeye sıkıştı! Artık 90 bin TL ceza ödemek zorunda kalacaklar
7
İftar sofralarını şenlendirecek Şam tatlısı tarifi! Bir bardak irmik varsa deneyin

Tembellikte master yapmış 3 burç! Gün boyu evden çıkmak istemiyorlar

Çıtır çıtır patates kızartmasının sırrı buymuş! İçine bir gram bile yağ çekmiyor

Tek maaşla geçinen emekli oh çekecek! 10.000 TL acil destek ödemesi sürprizi geldi

Büyükşehir Belediyesi personel alımını duyurdu! Mezuniyet şartı yok: En az 17 bin TL maaş ile

Emeklilerin aklı başından gidecek! 4A 4B EYT'liye 10 bin 250 TL acil destek!

Akaryakıta çifte zam geliyor! Arabaları garaja çektirecek karar: Tarih verildi

İlkokul, ortaokul, lise mezunlarına iş fırsatı! Kamuya KPSS şartsız personel alımı yapılacak

Ziraat Bankası Ramazan kampanyasını başlattı! 10 gün içinde bunu yapana 7500 TL para ödenecek

Cebinizden bir kuruş fazla para çıkmayacak! Akbank faizsiz kredi başvurularını açtı

Akaryakıt fiyatlarında büyük şok! Tamamen değişiyor: 30 Nisan'a kadar süre verildi

BİM'de çıldırtan indirim başlıyor! Yetişen 249 TL'ye akıllı saat, 5.499 TL'ye akıllı telefon alacak

İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak