En az lise mezunu olmak şart! KPSS 60 puan ile kamu personeli alımı yapılacak

Mevcut pozisyonlara alım başvuruları devlet kurumlarınca alınmaktadır. Başvuru sürecine KPSS 2022 puanları ile mülakat dahil edilmeyecektir. Adaylar KPSS'den 60, 65, 70 ve 75 puanla başvurabiliyor. Devam eden sürece ilişkin tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

Memur alım şartları nelerdir?

Şartlar arasında; Kamu Hizmeti Kanununda öngörülen genel şartları taşımalı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalı, vatandaşlıktan yoksun olmamalı ve askerlik hizmetiyle ilgili olmamalıdır. Öte yandan adayların görevlerini sürekli olarak yapmalarına engel olacak akıl hastalığının bulunmaması ve SKG'dan emeklilik veya yaşlılık yardımlarına hak kazanmaması gerekiyor.

Kamu personeli alımı nitelikleri





2 şoför alımında; İlgili ehliyete sahip, E sınıfı sürücü belgesi veya yeni D sınıfı sürücü belgesine sahip, 35 yaşını doldurmamış, SRC-2 ve Teknik Psikoloji profiline sahip 2 erkek sürücü alımı, 2022 KPSS 60.

Mutfak Asistanı istihdam etmek için erkek olmanız, lise öğrencisi olmanız, yüksek lisans derecesine sahip olmanız veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı aşçılık uzmanına sahip olmanız ya da Yemek/Aşçılık bölümünden 'yüksek' düzeyde mezun olmanız gerekmektedir. Ayrıca, 35 yaş altı olmanız ve 2022 KPSS 60 puan gerekmektedir.

2 Büro Personeli alımında erkek veya kadın olarak; Muhasebe Uygulaması, Muhasebe ve Vergilendirme, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulaması, İşletme, Finans, Bankacılık ve Sigortacılık, Bankacılık Yüksekokulu, Finans, Borsa ve Finans mezunu olmanız, 35 yaşını aşmamış olmanız, 2022 yılı KPSS 70 puana sahip olmanız gerekmektedir.

3 Büro Personeli alımında erkek ya da kadın olarak Çalışma ekonomisi ve çalışma ilişkileri, ekonomi, ekonometri, iktisat, işletme, finans, kamu yönetimi, bilim siyaset ve kamu yönetimi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, uluslararası ilişkiler veya uluslararası ilişkiler konularında üniversite mezunu olmanı, 35 yaşını geçmemiş olmanız, 2022 KPSS 75 puan sahibi olmanız gerekiyor.

3 Büro Personeli alımından kadın adayların büro yöneticisi ve yönetici asistanları, büro hizmetleri ve sekreterler, büro hizmetleri ve yönetici asistanları veya büro yönetimi ve sekreterlik alanında üniversite mezunu olması, 35 yaşını geçmemiş olması, 2022 KPSS 70 puan almış olması gerekmektedir.

1 Tekniker alımından erkek adayların, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı ve Teknisyenleri, Bilgisayar Programcılığı ve Teknolojisi, Web Tasarım ve Kodlama, Fotoğrafçılık, Fotoğrafçılık, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, Radyo-TV, Radyo ve Televizyon Yayıncılığı, Radyo ve Televizyon Programcılığı, televizyon yapımcılığı ve yönetimi , radyo ve televizyon yayıncılığı, radyo ve televizyon teknolojisi, teknoloji radyo ve televizyon yayıncılığı, film yapım teknikleri veya televizyon ve radyo programcılığı alanında üniversite mezunu olmak, 35 yaşını geçmemiş olmak, 2022 KPSS 65 puana sahip olmak.

3 Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımında erkek adaylardan herhangi bir üniversite mezunu, en az 35 yaşında, en az 170 cm boyunda, kimlik kartlı, özel güvenlik silahlı güvenlik görevlisi, vardiyalı çalışma ve gece çalışmasına engelinin bulunmaması, KPSS 60 2022 puan şartı istenmektedir.

YÖK memur alımı başvurusu

Yükseköğretim Kurulu memur alımına başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Başvurular 28 Haziran 2024 tarihine kadar yapılabilecek.

Adres: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Üniversiteler Mahallesi 1600. Cadde No: 10 06800 Bilkent/Çankaya/ANKARA