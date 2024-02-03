Salça, ayçiçek yağı, un hepsi indirimde! Migros'ta bu fiyata kapış kapış satılacak

Migros Market büyük kampanyasını duyurdu! Bu ürünleri en dip fiyattan alabilirsiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MİGROS MARKET KAMPANYASI

Migros Market sık sık yaptığı kampanyaları müşterileriyle paylaşmaya devam ediyor. Raf fiyatları günden güne artmaya devam ederken zincir market tarafından yapılan kampanya müşterilerin de avantajlı şekilde alışveriş yapmasını sağlıyor. Migros Market birçok farklı üründe büyük indirimini başlattı. Markette kuru soğanın kilosu 7.90 TL'ye düşürüldü. Marketin yeni kataloğunda sebze, meyve, şarküteri ürünlerinde indirim başladığı duyuruldu. Birlikten Berekete Ürünleri adıyla başlatılan kampanyada birçok ürün indirime girdi ve kampanyaya dahil olan ürünler ve fiyatları şu şekilde;





-Lahana bürüksel paket fiyatı %27 indirim ile birlikte 39 TL 90 kuruş oldu.

-Salkım domatesin kilogram fiyatına %24 indirim uygulanarak 37 TL 90 kuruşa düştü.

-Yer fıstığının kilogram fiyatı %20 indirim ile birlikte 79 TL 90 kuruş oldu.

-Mandalinanın kilogram fiyatı %43 indirim ile birlikte 16 TL 90 kuruşa düştü.

-Kuru soğanın (dökme) kilogram fiyatına %28 indirim uygulanarak 7 TL 90 kuruşa düştü.

-Kırmızı biberin kilogram fiyatına %11 indirim uygulanarak, 39 TL 90 kuruşa düştü.

-Polonez dana kasap sucuk (250 gr) fiyatı %28 indirim sonrasında 99 TL 90 kuruşa düştü.

-Banvit poşetli bütün pilicin kilogram fiyatı %27 indirim ile birlikte 59 TL 90 kuruş oldu.

-Bahçıvan yarım yağlı laktozsuz süzme peynirin (500g) fiyatı ise %23 indirim sonrasında 69 TL 90 kuruşa düştü.