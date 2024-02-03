Salça, ayçiçek yağı, un hepsi indirimde! Migros'ta bu fiyata kapış kapış satılacak

İndirimli alışveriş yapmak isteyenler hemen bu markete koşsun! Tüm detaylar haberimizde.

Salça, ayçiçek yağı, un hepsi indirimde! Migros'ta bu fiyata kapış kapış satılacak
Yayın Tarihi:

Migros Market büyük kampanyasını duyurdu! Bu ürünleri en dip fiyattan alabilirsiniz! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MİGROS MARKET KAMPANYASI

Migros Market sık sık yaptığı kampanyaları müşterileriyle paylaşmaya devam ediyor. Raf fiyatları günden güne artmaya devam ederken zincir market tarafından yapılan kampanya müşterilerin de avantajlı şekilde alışveriş yapmasını sağlıyor. Migros Market birçok farklı üründe büyük indirimini başlattı. Markette kuru soğanın kilosu 7.90 TL'ye düşürüldü. Marketin yeni kataloğunda sebze, meyve, şarküteri ürünlerinde indirim başladığı duyuruldu. Birlikten Berekete Ürünleri adıyla başlatılan kampanyada birçok ürün indirime girdi ve kampanyaya dahil olan ürünler ve fiyatları şu şekilde;

migros market birlikten berekete ürünleri

-Lahana bürüksel paket fiyatı %27 indirim ile birlikte 39 TL 90 kuruş oldu.

-Salkım domatesin kilogram fiyatına %24 indirim uygulanarak 37 TL 90 kuruşa düştü.

-Yer fıstığının kilogram fiyatı %20 indirim ile birlikte 79 TL 90 kuruş oldu.

-Mandalinanın kilogram fiyatı %43 indirim ile birlikte 16 TL 90 kuruşa düştü.

-Kuru soğanın (dökme) kilogram fiyatına %28 indirim uygulanarak 7 TL 90 kuruşa düştü.

-Kırmızı biberin kilogram fiyatına %11 indirim uygulanarak, 39 TL 90 kuruşa düştü.

-Polonez dana kasap sucuk (250 gr) fiyatı %28 indirim sonrasında 99 TL 90 kuruşa düştü.

-Banvit poşetli bütün pilicin kilogram fiyatı %27 indirim ile birlikte 59 TL 90 kuruş oldu.

-Bahçıvan yarım yağlı laktozsuz süzme peynirin (500g) fiyatı ise %23 indirim sonrasında 69 TL 90 kuruşa düştü.

Öne Çıkanlar
Sarı lacivertlilerin Antalyaspor deplasmanında Djiku ve Batshuayi korkusu Sarı lacivertlilerin Antalyaspor deplasmanında Djiku ve Batshuayi korkusu
Eski Galatasaraylı Selçuk İnan'dan bomba etkisi yaratacak itiraflar! Eski Galatasaraylı Selçuk İnan'dan bomba etkisi yaratacak itiraflar!
Konut sahibi olmak isteyenlere özel konut kredisi kampanyası! 700 TL ücreti var Konut sahibi olmak isteyenlere özel konut kredisi kampanyası! 700 TL ücreti var
Çok Okunanlar
Çatlayan yumurtalara veda edin! Haşlama suyuna ekleyince yumurtayı taş gibi çıkarıyor Çatlayan yumurtalara veda edin! Haşlama suyuna ekleyince yumurtayı taş gibi çıkarıyor HMB 2022-2023 KPSS Uzman Yardımcısı Alımı: Başvuru Süreci, Taban Puanlar ve Sınav Sonuçları Hakkında Her Şey HMB 2022-2023 KPSS Uzman Yardımcısı Alımı: Başvuru Süreci, Taban Puanlar ve Sınav Sonuçları Hakkında Her Şey Evinizde açacağınız peynirli tepsi böreğini pastaneler satın almak için yarışa girecek! Bol malzemeleri peynirli tepsi böreği Evinizde açacağınız peynirli tepsi böreğini pastaneler satın almak için yarışa girecek! Bol malzemeleri peynirli tepsi böreği O illerde herkesin 2 aracı birden var! Otomobil düşkünü iller ortaya çıktı O illerde herkesin 2 aracı birden var! Otomobil düşkünü iller ortaya çıktı Ekmekten kebap mı olur demeyin! Kebap ustalarının kebaplarını sollayıp geçecek Ekmekten kebap mı olur demeyin! Kebap ustalarının kebaplarını sollayıp geçecek