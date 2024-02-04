En flörtöz 3 burç ortaya çıktı! Onlar flört etmeden nefes dahi alamıyorlar

Burçların kişilik özellikleri, tutumları ve ilişki tercihleri etkili olurken astrolıjiye inanıp inanamak kişisel tercih olarak görülüyor. Bununla beraber flört etmeyi seven burçlar belli oldu. İşte iki ilişkileri seven burçlar haberimizde.



KOÇ

Enerjik ve maceracı yapıları olan koç burçları sürekli yeni heyecan ararken bunu ise flört üzerinden bulmak istiyorlar. Sabit ilişkileri sıkıcı bulabilirler ve sıklıkla ilişkileri biraz hareketlilik isteyerek durağanlıktan uzak kalırlar.



YAY

Özgürlüklerini düşkün olan yay burçları dikkat çekmeyi severler. Sürekli olarak flört etmek ve yeni ilişkiler kurmayı heyecanlı bulurlar. Monotonluktan ve rutinden hoşlanmazlar bununla beraber sürekli kendilerini yeni ilişkilerde bulurlar.



İKİZLER

Flört etmek, yeni insanlarla tanışmak ve iletişim kurmak sevdikleri durumlardan olurken ilişki arayışında olurlar. Sabir ilişkilerden sıkılabileceklerinden ötürü açık ilişkilere daha yakınlardır.

