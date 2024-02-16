En ucuz otomobil bile cebinizi yakıyor! Türkiye’deki araç sahiplerinin karşılaştığı zorluklar: Egea’nın aylık masrafı ne kadar?

EN UCUZ OTOMOBİLİN YILLIK MALİYETİ 74 BİN TL!

Türkiye’de otomobil sahibi olmak isteyenler, hem araç fiyatları hem de araç kullanım maliyetleri nedeniyle büyük zorluklar yaşıyor. Özellikle ekonomik kriz ve artan vergiler, otomobil sahipliğini lüks bir duruma getiriyor. En ucuz otomobillerden biri olan Fiat Egea’nın bile yıllık masrafı 74 bin TL’yi buluyor. Bu rakam, birçok ailenin aylık gelirinden fazla.







OTOMOBİL SAHİPLİĞİNİN YÜKSEK MALİYETİ

Fiat Egea Sedan 1.3 Benzinli Manuel modeli, Türkiye’de en ucuz otomobiller arasında yer alıyor. Ancak bu aracın yıllık maliyeti, birçok kişiyi şaşırtıyor. Yapılan bir hesaplama, bu aracın yıllık masrafının 74 bin 326 TL olduğunu ortaya koyuyor. Bu masrafın içinde, Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 7 bin 26 TL, standart bir bakım 3 bin 200 TL, trafik sigortası 8 bin 900 TL, kasko 12 bin TL ve yakıt 43 bin 200 TL olarak hesaplanıyor. Bu rakam, aylık ödemeye bölündüğünde ise 6 bin 200 TL gibi bir maliyet çıkıyor.

OTOMOBİL SAHİPLERİ ZOR DURUMDA

Bu durum, Türkiye’deki otomobil sahiplerinin karşı karşıya kaldığı ekonomik sıkıntıları gözler önüne seriyor. Artan masraflar, özellikle orta ve düşük gelir grubundaki aileler için otomobil sahipliğini giderek daha zor bir hale getiriyor. Vergiler, sigorta ve yakıt gibi zorunlu giderlerin yanı sıra, bakım maliyetlerinin de dikkate alınması gerekiyor.





MALİYETLERİ NASIL DÜŞÜREBİLİRİZ?

Uzmanlar, otomobil sahipliğinin maliyetlerini azaltmak için bazı tavsiyelerde bulunuyor. Bunlar arasında, yakıt tüketimini düşüren sürüş teknikleri, düzenli bakım ve erken rezervasyon ile kasko ve sigorta masraflarında tasarruf sağlamak yer alıyor. Ancak bu önlemler bile, yüksek maliyetler karşısında sınırlı bir rahatlama sağlayabiliyor.

DEVLET DESTEĞİ ŞART

Türkiye’de otomobil sahipliğinin getirdiği maliyetlerin artması, hem bireylerin bütçesini zorluyor hem de otomotiv sektörü üzerinde baskı oluşturuyor. Bu durum, devletin otomobil sahiplerine yönelik vergi ve sigorta gibi alanlarda destek sağlaması gerektiği tartışmalarını da beraberinde getiriyor.