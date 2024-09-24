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En Yüksek Promosyon Veren Bankalar Belli Oldu! Emekliye 24 Bin TL Promosyon Fırsatı: İşte Banka Banka Promosyonlar

Emekli, dul ve yetimler için bankaların Eylül ayı promosyon kampanyaları resmen başladı! En yüksek promosyonu hangi banka veriyor?

Yayın Tarihi: 24.09.2024 21:42
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 22:07
En Yüksek Promosyon Veren Bankalar Belli Oldu! Emekliye 24 Bin TL Promosyon Fırsatı: İşte Banka Banka Promosyonlar

Bankalar, emekli, dul ve yetimlere yönelik sundukları promosyon fırsatlarıyla adeta yarışa girdi. Emeklilere sağlanan cazip promosyon kampanyaları, milyonlarca kişinin dikkatini çekiyor. Özellikle Eylül ayında bankaların açıkladığı kampanyalarla promosyon tutarları zirveye ulaşmış durumda. Emekliler, maaşlarını taşıdıkları bankalardan yüksek tutarlarda promosyon alarak ek gelir elde edebiliyor. Peki, en yüksek promosyonu hangi banka veriyor? İşte bankaların sunduğu promosyon fırsatlarının detayları...

BANKALARIN PROMOSYON YARIŞI KIZIŞIYOR

Bankalar, emekliler için özel promosyon kampanyaları sunarak rekabeti artırıyor. 24 bin TL'ye kadar çıkan promosyon ödemeleriyle dikkat çeken kampanyalar, emeklilerin maaşlarını taşıma konusunda önemli bir teşvik sunuyor. Temmuz ayında yapılan maaş zammı sonrasında birçok emekli, daha yüksek promosyon tutarlarından faydalanabilmek için bankaların kampanyalarını yakından takip ediyor.

En Yüksek Promosyon Veren Bankalar Belli Oldu! Emekliye 24 Bin TL Promosyon Fırsatı: İşte Banka Banka Promosyonlar

SGK'NIN YENİ PROTOKOLÜ VE PROMOSYONLAR

SGK, Nisan ayında bankalarla yaptığı protokollerle emekliler, dul ve yetimler için 3 yıllık dönem boyunca 4 farklı maaş dilimine göre promosyon ödemeleri belirledi. En düşük promosyon ödemesi 5 bin TL'den başlarken, bu rakam bazı bankaların yeni kampanyaları ile 24 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

EN YÜKSEK PROMOSYONU VEREN BANKALAR

Bankaların internet sitelerinde yayınlanan promosyon kampanyalarına göre, en yüksek ödemeleri yapan bankalar ve kampanyalarının detayları şu şekilde:

AKBANK

Akbank, emeklilere 17.500 TL’ye kadar promosyon fırsatı sunuyor. Aylık maaşı 10.000 TL’nin altında olanlar 6.250 TL, 10.000-14.999 TL arasında olanlar 10.000 TL, 15.000-19.999 TL arasında olanlar 12.500 TL, 20.000 TL ve üzeri olanlar ise 15.000 TL alabiliyor. Ayrıca, her otomatik fatura talimatı için 500 TL, toplamda ise 2.500 TL chip para kazanma şansı sunuluyor.

DENİZBANK

Denizbank, 3 yıllık dönem için 12.000 TL’ye varan promosyon ödüyor. Aylık maaşı 10.000 TL’nin altında olanlar 5.000 TL, 10.000-14.999 TL arasında olanlar 8.000 TL, 15.000-19.999 TL arasında olanlar 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri olanlar ise 12.000 TL promosyon alabiliyor.

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA, emeklilere 15.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. Maaşı 10.000 TL’nin altında olan emekliler 6.250 TL, 10.000-14.999 TL arasında olanlar 10.000 TL, 15.000-19.999 TL arasında olanlar 12.500 TL, 20.000 TL ve üzeri olanlar ise 15.000 TL promosyon alabiliyor.

ING

ING, emeklilere 18.000 TL’ye varan promosyon imkanı sunuyor. Aylık maaşı 10.000 TL’nin altında olanlar 6.250 TL, 10.000-14.999 TL arasında olanlar 10.000 TL, 15.000-19.999 TL arasında olanlar 12.500 TL, 20.000 TL ve üzeri olanlar ise 15.000 TL promosyon ödemesi alabiliyor. Ayrıca, 3 adet ve üzeri otomatik fatura talimatı için her birine 600 TL, toplamda 3.000 TL'ye kadar ekstra ödeme fırsatı sağlanıyor.

VAKIFBANK

VakıfBank, 3 yıl için emeklilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi sunuyor. Aylık maaşı 10.000 TL’nin altında olan emeklilere 5.000 TL, 10.000-14.999 TL arasında olanlara 8.000 TL, 15.000-19.999 TL arasında olanlara 10.000 TL, 20.000 TL ve üzeri olanlara ise 12.000 TL promosyon sağlanıyor. Ayrıca, maaşını bankaya taşıyan ve bankomat veya kredi kartı ile harcama yapan emeklilere 12 ay boyunca toplamda 12.000 TL’ye varan nakit ödeme imkanı sunuluyor. Bu kampanya için son başvuru tarihi ise 30 Eylül olarak açıklandı.

YAPI KREDİ

Yapı Kredi, emeklilere 18.000 TL’ye kadar promosyon fırsatı sunuyor. Aylık maaşı 10.000 TL’nin altında olanlar 6.250 TL, 10.000-14.999 TL arasında olanlar 10.000 TL, 15.000-19.999 TL arasında olanlar 12.500 TL, 20.000 TL ve üzeri olanlar ise 15.000 TL promosyon alabiliyor. Buna ilave olarak, 2 yeni fatura talimatına 1.500 TL, kredi kartı ile 1.000 TL harcamaya 1.000 TL ve mobil uygulama kullanımına 500 TL ek ödül sağlanıyor.

HANGİ BANKA SEÇİLMELİ?

Emekli, dul ve yetimler için promosyon fırsatları oldukça çeşitli ve her banka farklı avantajlar sunuyor. Emekli maaşını taşımadan önce bankaların sunduğu ek avantajları, kampanya sürelerini ve maaş dilimlerine göre sunulan promosyon tutarlarını incelemek büyük önem taşıyor. En yüksek promosyonu almak için bankaların kampanya detaylarını gözden geçirmeyi unutmayın.

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