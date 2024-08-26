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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yüksek Maaşlı Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Kontenjan Dağılımı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yüksek maaşla sözleşmeli personel alımı yapıyor. Başvuru şartları, kontenjan dağılımı ve diğer detaylar haberde!

Yayın Tarihi: 26.08.2024 16:05
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 16:05
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yüksek Maaşlı Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Kontenjan Dağılımı

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANI YAYIMLANDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, personel alımı ilanını yayımladı. Bakanlık, bünyesindeki eksikliği gidermek ve yüksek maaşla istihdam edilmek üzere sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacak. Söz konusu alımlar, 6 kişilik boş kadro için farklı alanlarda gerçekleştirilecektir. Başvuru yapmak isteyen adayların, belirlenen şartları yerine getirmesi gerekmektedir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yüksek Maaşlı Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak! Başvuru Şartları ve Kontenjan Dağılımı

KONTENJAN DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın sözleşmeli personel alımı ilanına göre, 6 kişilik kadro için farklı pozisyonlar belirlenmiştir. İşte kontenjan dağılımı:

  • 1 Kıdemli Ağ Uzmanı
  • 1 Ağ Uzmanı
  • 1 Yazılım Geliştirme Uzmanı
  • 1 CBS Yazılım Geliştirme Uzmanı
  • 1 Sistem Uzmanı
  • 1 Proje Yöneticisi

Bu pozisyonlarda görev alacak adayların, belirlenen başvuru şartlarını yerine getirmesi gerekmektedir.

: BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın sözleşmeli personel alımı için başvuracak adayların, genel ve özel başvuru şartlarını sağlaması gerekmektedir.

Genel Başvuru Şartları:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak.
  • Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek.
  • Herhangi bir suç hükümlülüğü bulunmamak.

Özel Başvuru Şartları:

  • Dört yıllık eğitim veren üniversitelerin Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği gibi bölümlerinden mezun olmak.
  • Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış veya askerlik ile ilişiği bulunmamak.

Bu şartları yerine getiren adaylar, başvurularını belirlenen tarihler arasında yapabilir.

: KPSS PUANI OLMAYAN ADAYLAR DA BAŞVURU YAPABİLECEK!

Başvuruda bulunacak adayların KPSS puanına sahip olması beklenirken, KPSS puanı olmayan adaylar da başvuru yapabilecek. Ancak bu adayların puanı, 70 puan olarak değerlendirilecektir. Normalde %70 KPSS ve %30 YDS puanı ile hesaplama yapılırken, KPSS puanı olmayan başvurularda %70 KPSS ve %0 YDS puanı uygulanacaktır. Bu durum, KPSS puanı olmayan adayların da şansını artırmaktadır.

: BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın sözleşmeli bilişim personeli alımı için başvurular, 2 - 13 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvurular sadece Bakanlığın kariyer adresi üzerinden online olarak alınacaktır. Adayların, belirtilen tarihler arasında başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Başvuru Adresi:
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, yüksek maaşla istihdam edilecek bilişim personeli alımı için fırsatlar sunmaya devam ediyor. Eğer siz de bu niteliklere sahipseniz, başvurunuzu yaparak kariyerinize yeni bir yön verebilirsiniz.

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