BİM 17 Kasım indirimleri belli oldu! 299 TL'ye mont, 89 TL'ye sweatshirt satılacak

Her hafta birbirinden farklı ürünleri raflarına dizen BİM müşterilerin ilgisini toplarken bu defa ki ürünlerle market kapısında sıra oluşturacak. 17 Kasım'a ait katalog da yok yok. BİM'de bu hafta neler var? İşte detaylar...



BİM 17 KASIM 2023 KATALOĞU

Konuşan Nazlı Bebek 159 TL

Oyuncak Meyveli Gitar 59 TL

Kız Çocuk Dolgulu Mont 299 TL

Erkek Çocuk Dolgulu Mont 299 TL





Erkek-Kadın Oduncu Gömlek 179 TL

2 yıl garantili 3 farklı kademeye sahip Kumtel Fanlı Isıtıcı 329 TL

Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 249 TL

Kumtel Dikey Isıtıcı 999 TL

Kumtel Çift Yönlü Isıtıcı 599 TL

Hepa filtreli, evcil hayvan başlığı, duvar asma aparatlı, kenar köşe başlığı ve esnek hortuma sahip olan katlanabilir Blaupunkt Dikey Şarjlı Süpürge 3999 TL

Dokunmatik ekranlı, 7 farklı pişirme modu, otomatik kapanma özellikli Blaupunkt Taste Master Dijital Airfryer 1999 TL