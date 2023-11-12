BİM 17 Kasım indirimleri belli oldu! 299 TL'ye mont, 89 TL'ye sweatshirt satılacak
Sevilen market zincirlerinden BİM'de her hafta farklı ürünler indirime girerken bu defa elektronik ürünlerde dev kampanya başladı. BİM 17 Kasım 2023 kataloğu yayınlandı.
Her hafta birbirinden farklı ürünleri raflarına dizen BİM müşterilerin ilgisini toplarken bu defa ki ürünlerle market kapısında sıra oluşturacak. 17 Kasım'a ait katalog da yok yok. BİM'de bu hafta neler var? İşte detaylar...
BİM 17 KASIM 2023 KATALOĞU
Konuşan Nazlı Bebek 159 TL
Oyuncak Meyveli Gitar 59 TL
Kız Çocuk Dolgulu Mont 299 TL
Erkek Çocuk Dolgulu Mont 299 TL
Erkek-Kadın Oduncu Gömlek 179 TL
2 yıl garantili 3 farklı kademeye sahip Kumtel Fanlı Isıtıcı 329 TL
Kumtel Mini Quartz Isıtıcı 249 TL
Kumtel Dikey Isıtıcı 999 TL
Kumtel Çift Yönlü Isıtıcı 599 TL
Hepa filtreli, evcil hayvan başlığı, duvar asma aparatlı, kenar köşe başlığı ve esnek hortuma sahip olan katlanabilir Blaupunkt Dikey Şarjlı Süpürge 3999 TL
Dokunmatik ekranlı, 7 farklı pişirme modu, otomatik kapanma özellikli Blaupunkt Taste Master Dijital Airfryer 1999 TL