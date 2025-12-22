Enez Gala Gölü'nde Binlerce Flamingo Konaklıyor

Enez Gala Gölü'nde Flamingo Yoğunluğu

Türkiye–Yunanistan sınırına yakın konumdaki Gala Gölü, Avrupa-Asya kuş göç yolu üzerinde yer alarak göç rotasındaki binlerce kuşa ev sahipliği yapıyor. Bölge, özellikle Enez–İpsala hattının en önemli sulak alanlarından biri olarak öne çıkıyor.

Flamingoların Konaklama Dönemleri

Gala Gölü ve çevresindeki çeltik tarlalarının sularında bulunan doğal besinlerle beslenen flamingolar, göç dönemlerinde büyük ilgi görüyor. Vatandaşlar ve doğa fotoğrafçıları, flamingoların konaklama dönemlerini izlemek için bölgeye akın ediyor.

Göldeki flamingo sayıları göç dönemlerinde 5 bin ile 10 bin arasında değişiyor.

Göç Yolu ve Doğa Turizmi

Göçmen kuşların geçiş noktaları arasında kritik bir durak olarak bilinen Gala Gölü, zengin kuş türü çeşitliliğiyle kanatlı hayvanseverler ve kuş gözlemcileri için önemli bir gözlem alanı oluşturuyor. Kuzeyden gelen flamingolar, kış mevsiminde güneye göç ederken, hava sıcaklıklarının artmasıyla yeniden göç yolculuklarına devam ediyor.

