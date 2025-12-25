DOLAR
ER-VAK'tan destek: Teknofest 2027 önerisi Erzurum için güçlendirildi

Erzurum Kalkınma Vakfı Başkanı Erdal Güzel, MHP Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın’ın Teknofest 2027’nin Erzurum’da yapılması önerisini TBMM’deki konuşma sonrası destekledi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 12:38
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 12:38
ER-VAK'tan destek: Teknofest 2027 önerisi Erzurum için güçlendirildi

ER-VAK, Teknofest 2027 Erzurum önerisini destekledi

Güzel: Erzurum her yönüyle TEKNOFEST’e hazır

Erzurum Kalkınma Vakfı (ER-VAK) Başkanı Erdal Güzel, MHP Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın'ın 2026 yılı Merkez Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerine TBMM'de yaptığı konuşmada sunduğu TEKNOFEST 2027'nin Erzurum'da yapılması önerisini çok yerinde bulduğunu belirterek kendisine teşekkür etti.

Güzel, Türkiye’nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFESTin 2026 yılında Şanlıurfa'da gerçekleştirileceğini hatırlattı ve 2027'de Erzurum'da yapılmasının isabetli bir tercih olacağını vurguladı. Erzurum'un bu etkinliğe her yönüyle hazır olduğunu kaydetti.

Güzel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye’nin en büyük Uzay Bilimleri araştırma alt yapısının ve Türkiye’nin en büyük teleskopunun Erzurum’da bulunması, Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi’nde Astronomi, Uzay Bilimleri, Havacılık, Mühendislik ve Fen Bilimleriyle ilgili bölümlerinin varlığı, Teknofestlerde ilk üç dereceyi alan öğrenci takımlarının Erzurum’dan çıkması, Doğu Anadolu Kariyer Fuarı’nın Erzurum’da yapılması gibi faktörlerden dolayı 2027 TEKNOFEST için Erzurum biçilmiş kaftandır" dedi ve tüm Erzurumluların bu konuyu sahiplenmesini istedi.

ER-VAK Başkanı Güzel'in açıklaması, ilin bilim, eğitim ve teknoloji altyapısının TEKNOFEST gibi ulusal etkinliklere ev sahipliği yapmaya uygun olduğunu vurgulaması bakımından dikkat çekti.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

