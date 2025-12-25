DOLAR
Erbaa'da Ahmet Yenihan Kültür Merkezi 1 Ayda Yenileniyor

Erbaa Belediyesi, Ahmet Yenihan Kongre ve Kültür Merkezi'ni sahne, koltuk, aydınlatma ve teknik altyapısıyla yenileyip 1 ayda yeniden hizmete sunacak.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 15:09
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 15:09
Erbaa'da Ahmet Yenihan Kültür Merkezi 1 Ayda Yenileniyor

Erbaa'da Ahmet Yenihan Kongre ve Kültür Merkezi yenileniyor

Erbaa Belediyesi, Ahmet Yenihan Kongre ve Kültür Merkezinde kapsamlı bir yenileme çalışması başlattı. Proje; sahne, koltuk, aydınlatma ve teknik altyapı gibi ana unsurları kapsıyor ve çalışmaların 1 ay içinde tamamlanarak salonun yeniden Erbaalıların hizmetine sunulması hedefleniyor.

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, 1994-2014 yılları arasında Erbaa Belediye Başkanlığı yapan Ahmet Yenihan ile birlikte merkezi ziyaret ederek devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Ahmet Yenihan ziyaret sırasında şunları söyledi: "Bu binanın kıymetini biliyorlar. Çok güzel bir tasarım yapmışlar. Onu göstermeye davet ettiler beni. O vesileyle buradayım. Allah yollarını açık etsin. Çok başarılı bir belediye başkanımız var. Ben kıymetini biliyorum. İnşallah Erbaalı hemşehrilerimiz de kıymetini biliyor".

Yıpranan salon baştan aşağı yenileniyor

Yenileme kapsamında sahne, koltuklar, aydınlatma, ses ve ısıtma sistemleri ile zemin çalışmaları yapılacak. Ayrıca, sahne arkasındaki düzenlemeler ve renk değişiklikleriyle oyuncuların beklentilerine uygun bir düzen sağlanacak.

Başkan Ertuğrul Karagöl çalışmalar hakkında şu ifadeleri kullandı: "Ben kıymetli Ahmet başkanımıza teşekkür ediyorum tüm Erbaalılar adına. Biz göreve geldiğimizde buraya Ahmet başkanımızın adı yakışır diye karar almıştık. Engin Günaydın’da o dönemde bilgi vermiş. Sahne ile sahne arkasıyla genişlikle, yükseklikle alakalı. O da bizim çok önemli bir değerimiz. Sahnenin adını da biliyorsunuz Engin Günaydın sahnesi olarak değiştirmiştik. Değerlerimizi biz bu binada yaşatmaya çalışıyoruz. Burada sahnelenen oyunlarla o değerlerimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Kültüre sanata önem veriyoruz. Burada kotlama ile alakalı bazı değişiklikler ve onun yanı sıra renklerle alakalı oyuncuların bizden bir talebi vardı. Dedik hemen belki müdahalede bulunamayız, israftan ziyade biz yenileme sürecinde ancak bunları yapabiliriz demiştik. Zamanı da gelmişti artık, o kadar çok etkinlik düzenliyoruz ki yıpranmıştı. Biz hem rengini değiştirdik hem koltuklarımızı değiştirdik hem zeminimizi değiştireceğiz. Hem de sahnede renklerle alakalı oyuncuların, sahneyi kullananların gözünü almaması açısından bir değişiklik gerekiyordu. İnşallah tadilatımızı 1 ay içinde tamamlayıp Erbaalıların sanata, etkinliğe doyduğu bir salon olmaya devam edecek".

Belediye yetkilileri, çalışmaların planlandığı sürede tamamlanmasının ardından merkezin yeniden kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacağını belirtti.

