Ergan Dağı Kayak Merkezi 1 Milyon Ziyaretçi Hedefliyor

Ergan Dağı Kayak Merkezi Beklentileri Yükseltiyor

Erzincan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde yaptığı açıklamada, bu kış sezonunda 1 milyon ziyaretçi hedeflediklerini belirtti.

Büyüyen Popülarite

Canpolat, kayak merkezinin her geçen yıl popülaritesinin arttığını ve bu yıl sezona hızlı bir giriş yaptıklarını dile getirdi. Merkezin 3,200 rakımda, 1.5 metre kar ile kayak severleri ağırladığına dikkat çekti.

Yatırımların Etkisi

Kayak merkezine yapılan yatırımların ve yeni turnike sistemleri gibi iyileştirmelerin, ziyaretçi sayısını artırdığını ifade eden Canpolat, "İki yıl önce buranın ziyaretçi sayısı yaklaşık 30 bin, geçen yıl ise 250 bindi. Bu yıl ise beklediğimiz rakamın çok üzerinde çıkacağımıza inanıyoruz," dedi.

Ekip Çalışmaları

Kayak merkezindeki işletmelerde 100'den fazla personelin görev yaptığını belirten Canpolat, personelin sezonu en iyi şekilde geçirmek için yoğun çaba sarf ettiğini vurguladı.

İlerleyen Etkinlikler

Canpolat, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun kayak merkezinin tanınırlığını artırmak için talimat verdiğini bildirdi. Ayrıca, ocak veya şubat aylarında Türkiye Kayak Federasyonu iş birliği ile 500-600 sporcunun katılımıyla organizasyonlar düzenleneceğini duyurdu.

İlgi Çekici Fırsatlar

Ergan Dağı Kayak Merkezi, sadece yerel misafirleri değil, Avrupa'dan gelen kayak severleri de ağırlamayı planlıyor. Canpolat, pist iyileştirmeleri ve yeni yapılan tesislerin yanı sıra, restoran ve günübirlik işletmelerle kaliteyi artıracaklarını sözlerine ekledi.

Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'ni 1 milyonu aşkın kayakseverin ziyaret etmesi bekleniyor.

Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'ni 1 milyonu aşkın kayakseverin ziyaret etmesi bekleniyor.