DOLAR
35,15 -0,01%
EURO
36,68 -0,11%
ALTIN
2.955,69 0,74%
BITCOIN
3.319.358,05 1,23%

Ergan Dağı Kayak Merkezi 1 Milyon Ziyaretçi Hedefliyor

Erzincan'daki Ergan Dağı Kayak Merkezi, bu yıl 1 milyonu aşkın ziyaretçi bekliyor.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 22:51
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 23:06
Ergan Dağı Kayak Merkezi 1 Milyon Ziyaretçi Hedefliyor

Ergan Dağı Kayak Merkezi Beklentileri Yükseltiyor

Erzincan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde yaptığı açıklamada, bu kış sezonunda 1 milyon ziyaretçi hedeflediklerini belirtti.

Büyüyen Popülarite

Canpolat, kayak merkezinin her geçen yıl popülaritesinin arttığını ve bu yıl sezona hızlı bir giriş yaptıklarını dile getirdi. Merkezin 3,200 rakımda, 1.5 metre kar ile kayak severleri ağırladığına dikkat çekti.

Yatırımların Etkisi

Kayak merkezine yapılan yatırımların ve yeni turnike sistemleri gibi iyileştirmelerin, ziyaretçi sayısını artırdığını ifade eden Canpolat, "İki yıl önce buranın ziyaretçi sayısı yaklaşık 30 bin, geçen yıl ise 250 bindi. Bu yıl ise beklediğimiz rakamın çok üzerinde çıkacağımıza inanıyoruz," dedi.

Ekip Çalışmaları

Kayak merkezindeki işletmelerde 100'den fazla personelin görev yaptığını belirten Canpolat, personelin sezonu en iyi şekilde geçirmek için yoğun çaba sarf ettiğini vurguladı.

İlerleyen Etkinlikler

Canpolat, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu'nun kayak merkezinin tanınırlığını artırmak için talimat verdiğini bildirdi. Ayrıca, ocak veya şubat aylarında Türkiye Kayak Federasyonu iş birliği ile 500-600 sporcunun katılımıyla organizasyonlar düzenleneceğini duyurdu.

İlgi Çekici Fırsatlar

Ergan Dağı Kayak Merkezi, sadece yerel misafirleri değil, Avrupa'dan gelen kayak severleri de ağırlamayı planlıyor. Canpolat, pist iyileştirmeleri ve yeni yapılan tesislerin yanı sıra, restoran ve günübirlik işletmelerle kaliteyi artıracaklarını sözlerine ekledi.

Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'ni 1 milyonu aşkın kayakseverin...

Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'ni 1 milyonu aşkın kayakseverin ziyaret etmesi bekleniyor.

Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'ni 1 milyonu aşkın kayakseverin...

Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'ni 1 milyonu aşkın kayakseverin ziyaret etmesi bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yeni Yıl ile Sokakta Sigara İçmek Yasaklanıyor
2
Kars'ta Baba ve Oğulun Elektrikli Bisikletle Kızak Macerası
3
Ergan Dağı Kayak Merkezi 1 Milyon Ziyaretçi Hedefliyor
4
Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi
5
Bodrum'da Yabancı Uyruklulara Yılbaşı Etkinliği Düzenlendi
6
Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?
7
Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi