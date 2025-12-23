DOLAR
42,82 -0,03%
EURO
50,61 -0,53%
ALTIN
6.164,49 -1%
BITCOIN
3.757.071,88 0,73%

Erzincan'da Soğuk Hava: Yayladaki Sürüler Merkeze İndirildi

Erzincan'da kar ve soğuk hava nedeniyle yayladaki küçükbaş sürüler donma riskiyle merkez ve köylere indirildi; hayvanlar kış boyunca yemle beslenecek.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 07:38
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 08:37
Erzincan'da Soğuk Hava: Yayladaki Sürüler Merkeze İndirildi

Erzincan'da soğuk hava nedeniyle sürüler yayladan indirildi

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, yaylalarda bulunan küçükbaş hayvan sürülerini donma tehlikesi ile karşı karşıya bıraktı. Bu nedenle üreticiler sürülerini merkeze ve çevre köylere taşıyarak ahırlara aldı.

İlkbahardan itibaren yaylalarda bulunan küçükbaşlar, hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışının başlamasıyla daha güvenli alanlara çekildi. Üreticiler, kış şartlarının ağırlaşması nedeniyle hayvanlarını Erzincan merkez ve çevre köylere indirerek bakıma aldı. Kış boyunca hayvanların yem, saman ve arpa ile besleneceği bildirildi.

Üreticiler ne dedi?

İlhan Koyun nisan ayı sonunda koyunlarını yaylaya çıkardıklarını belirterek, 'Aylarca yaylada kaldık, süt ve peynir üretimi yaptık. Aralık ayının sonlarına doğru havalar sertleşince geri dönmek zorunda kaldık. Kış aylarında yem ve saman temini bizim için en büyük sıkıntı' dedi.

Özkan Beydili, bahar aylarında çıktıkları yaylalarda aralık ayına kadar kaldıklarını ifade ederek, soğuk havanın etkisini artırmasıyla köylerine dönmek zorunda kaldıklarını söyledi. Beydili, hayvancılığın büyük emek ve fedakârlık gerektirdiğini vurguladı.

Ferdi Kaya da ilkbaharda yaylaya çıkarılan koyunların yaz boyunca otlatıldığını ve peynir üretimi yapıldığını belirterek, 'Hava şartları sertleşince dönüş hazırlıklarına başladık. Hayvanlar ilkbahara kadar yem ve arpa ile beslenecek' diye konuştu.

Erzincan'da her yıl kış mevsimiyle birlikte yaşanan bu dönüş, bölgedeki küçükbaş hayvancılığın doğayla iç içe süren zorlu üretim sürecini bir kez daha gözler önüne serdi.

ERZİNCAN’DA SOĞUK HAVA NEDENİYLE SÜRÜLER YAYLADAN İNDİRİLDİ

ERZİNCAN’DA SOĞUK HAVA NEDENİYLE SÜRÜLER YAYLADAN İNDİRİLDİ

ERZİNCAN’DA SOĞUK HAVA NEDENİYLE SÜRÜLER YAYLADAN İNDİRİLDİ

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da Soğuk Hava: Yayladaki Sürüler Merkeze İndirildi
2
BEUN YÖK 2025 Raporu'nda İlk 20'de: İnovasyon, İklim Eylemi ve Erişilebilirlikte Başarı
3
Kütahya OSB'de dördüncü Geleneksel Firmalar Arası Dart Turnuvası
4
Gabar’da 100 Bin Fidan Hedefi: Bayraktar'tan 'Yeşil ve Enerjide Bağımsız Türkiye' Mesajı
5
Muğla'da 13 İlçede Çevre Temizliği Seferberliği: Yatağan'da 2. Etap Başladı
6
Sinop’ta Yılbaşı Tedbirleri: Valilik Koordinasyonunda Huzur ve Güvenlik Önlemleri
7
Afyonkarahisar'da Hafta Sonu Yağış ve Isınma Bekleniyor

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi