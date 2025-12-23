Erzincan'da Soğuk Hava: Yayladaki Sürüler Merkeze İndirildi

Erzincan'da soğuk hava nedeniyle sürüler yayladan indirildi

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, yaylalarda bulunan küçükbaş hayvan sürülerini donma tehlikesi ile karşı karşıya bıraktı. Bu nedenle üreticiler sürülerini merkeze ve çevre köylere taşıyarak ahırlara aldı.

İlkbahardan itibaren yaylalarda bulunan küçükbaşlar, hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışının başlamasıyla daha güvenli alanlara çekildi. Üreticiler, kış şartlarının ağırlaşması nedeniyle hayvanlarını Erzincan merkez ve çevre köylere indirerek bakıma aldı. Kış boyunca hayvanların yem, saman ve arpa ile besleneceği bildirildi.

Üreticiler ne dedi?

İlhan Koyun nisan ayı sonunda koyunlarını yaylaya çıkardıklarını belirterek, 'Aylarca yaylada kaldık, süt ve peynir üretimi yaptık. Aralık ayının sonlarına doğru havalar sertleşince geri dönmek zorunda kaldık. Kış aylarında yem ve saman temini bizim için en büyük sıkıntı' dedi.

Özkan Beydili, bahar aylarında çıktıkları yaylalarda aralık ayına kadar kaldıklarını ifade ederek, soğuk havanın etkisini artırmasıyla köylerine dönmek zorunda kaldıklarını söyledi. Beydili, hayvancılığın büyük emek ve fedakârlık gerektirdiğini vurguladı.

Ferdi Kaya da ilkbaharda yaylaya çıkarılan koyunların yaz boyunca otlatıldığını ve peynir üretimi yapıldığını belirterek, 'Hava şartları sertleşince dönüş hazırlıklarına başladık. Hayvanlar ilkbahara kadar yem ve arpa ile beslenecek' diye konuştu.

Erzincan'da her yıl kış mevsimiyle birlikte yaşanan bu dönüş, bölgedeki küçükbaş hayvancılığın doğayla iç içe süren zorlu üretim sürecini bir kez daha gözler önüne serdi.

