Erzincan’da Tarımda Yeni Dönem: Köylerde Gece Toplantıları Başladı

Erzincan’da tarımda yeni dönem: Köylerde gece toplantıları

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından üreticilerin bilgilendirilmesi, talep ve sorunlarının yerinde dinlenmesi amacıyla başlatılan "köylerde gece toplantıları" uygulamasının ilki Mertekli Köyü’nde gerçekleştirildi. Uygulama, sahada doğrudan iletişim kurmayı ve üreticilerin sorunlarına hızlı çözüm üretmeyi hedefliyor.

Toplantıda hangi konular ele alındı?

Toplantıya katılan İl Müdürü Alper Koçaker, çiftçilerle birebir görüşerek sahada yaşanan sorunları dinledi. Üreticilere planlı üretim modeli, bitkisel ve hayvansal desteklemeler, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) hibeleri, tarımsal sulama ve B-Reçete uygulaması başta olmak üzere birçok konuda ayrıntılı bilgilendirme yapıldı.

Çiftçilerin talepleri ve anında yönlendirme

Toplantıda söz alan çiftçiler, karşılaştıkları sorunları ve taleplerini doğrudan yetkililere iletti. Üreticilerin dile getirdiği konular anında değerlendirilirken birçok başlıkta çözüm odaklı yönlendirmeler yapıldı ve sahadan gelen talepler kayda alındı.

Müdürün mesajı ve programın kapsamı

Alper Koçaker, Erzincan tarım sektörünü "büyük bir aile" olarak gördüklerini belirterek, tarımsal üretimde verim ve kaliteyi artırmak ile sahadaki sorunlara hızlı çözümler üretmek amacıyla gece toplantılarının 3 ayrı ekiple Erzincan genelindeki tüm köylerde sürdürüleceğini ifade etti.

Uygulamanın beklentileri

Mertekli Köyü’nde gerçekleştirilen ilk gece toplantısı çiftçiler tarafından memnuniyetle karşılandı. Uygulamanın yaygınlaştırılmasıyla tarım sektöründe iletişimin daha da güçlendirilmesi ve üreticilerin sorunlarına yerinde çözümler üretilmesi hedefleniyor.

