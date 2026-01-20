Muş'ta Yoğun Kar: 303 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Muş'ta iki gündür süren yoğun kar yağışı nedeniyle 303 köy yolu ulaşıma kapandı; ekipler hastalara ulaşmak için zorlu koşullarda çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 12:25
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 12:52
Yoğun kar ve tipinin etkisiyle kırsal bağlantılar kesildi, ekipler seferber

İki gün boyunca etkili olan yoğun kar yağışı, Muş genelinde ulaşımı olumsuz etkiledi. 303 köy yolu kara ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Muş İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için iş makineleriyle çalışmalara başladı. Zorlu hava koşulları, yol açma ve müdahale çalışmalarını güçleştiriyor.

Sağlık ekipleri de hastalara ulaşabilmek için zorlu şartlarda görev yapıyor. Ambulanlar yoğun kar ve tipiden dolayı ilerlemekte zorlandı; bazı ambulanslar yolda kara saplandı.

Hastaların hastanelere güvenli şekilde ulaştırılması için sağlık ekiplerine il özel idaresi ekipleri destek verdi. Ekiplerin koordineli çalışması sayesinde birçok köy yolunda ulaşım yeniden sağlandı.

Çalışmalar aralıksız devam ediyor; yetkililer, kapanan yolların açılması ve sağlık hizmetlerine erişimin sürdürülmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü belirtiyor.

