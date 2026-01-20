Muş'ta Çatı Temizliği: İşçiler Metrelerce Yüksekte Karla Mücadele Ediyor

Muş'ta çatı temizleyen işçilerin zorlu mesaisi

Muş kent merkezinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası binaların çatılarında oluşan birikintiler, can ve mal güvenliği için risk oluşturmaya başladı. Bu nedenle halk arasında çatı temizleyicileri olarak bilinen işçiler, soğuk ve kaygan zemin koşullarında metrelerce yüksekte çalışarak hem geçimlerini sağlıyor hem de olası kazaların önüne geçiyor.

Artan kar yükü ve tehdidi

Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı bölgelerde çatılardaki birikintiler binaların taşıma kapasitesini zorlayarak hem yapı güvenliğini hem de bina sakinleri ile yoldan geçen vatandaşların güvenliğini tehdit ediyor. Tek katlı evlerden 10 katlı binalara kadar farklı yüksekliklerde görev yapan işçiler, çatılarda biriken karı temizlemek için dikkatli bir çalışma yürütüyor.

Güvenlik önlemleri ve çalışma yöntemi

Çalışma sırasında işçiler, kaza riskine karşı önlem olarak ip kullanıyor. Bir uçlarını çatıda bulunan kolon veya demirlere, diğer uçlarını ise bellerine bağladıkları iplerle güvenlik sağlıyorlar. Buzlanma ve kaygan zemin zaman zaman tehlikeli anlara yol açsa da ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çalışma amacının hem geçim kaynağı hem de vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak olduğuna dikkat çekiliyor.

Vatandaş ve çatı işçilerinin sözleri

Muhsin Gürtürk: Yoğun kar yağışı nedeniyle çatılarımızda bayağı bir kar birikintisi meydana geldi. Ayrıca saçaklarda oluşan buz kütleleri de tehlike oluşturmaya başladığından mecburen kar temizliği yapıyoruz. Özellikle bu son yağan yağışlardan sonra binanın içine evlere kadar su damlamaya da başladı. Dolayısıyla buzlanma sonrası büyük bir problem yaşıyoruz. Saçaklar uzadığı zaman vatandaşa da tehlike. Bizler için sıkıntı olmaya başladığından beri biz de böyle bir karar aldık. Hem kar temizliğini yapalım hem de insanlar sokakta rahat yürüyebilsin, araçlarını rahat park edebilsin

İbrahim Demirel: Kar yağışı nedeniyle çatılarda çok kar birikiyor. İnsanların başına düşüyor. Bundan dolayı çatıları temizliyoruz. Çatılardan vatandaşların ve araçların üstüne kar düşmesin. Halatın bir ucunu bacalara ya da çatının içinde ağaçlara bağlıyoruz ya da arkadaşımız tutuyor, diğer ucunu ise kendimize bağlıyoruz. Başta korkuyorduk. Geçen yıllarda korkuyorduk. Şimdi alışmışız artık. Çocuk oyuncağı gibi geliyor. Biz artık keyfi çıkıp çatıları temizliyoruz

Yetkililer ve mahalle sakinleri, bu tür çalışmaların kış aylarında olası can ve mal kayıplarını önlemede hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.

