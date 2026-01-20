Eskişehir'de Doğalgaz Yokluğu Yüzünden Terzi Dükkanı Soğuk Günlerde Kapalı

İstiklal Mahallesi'nde ısıtma sorunu nedeniyle kepenk kapandı

Kış mevsiminin etkisini sürdürdüğü Eskişehir'de soğuk havalar yaşam şartlarını zorlaştırıyor. Sıcaklıklar zaman zaman eksi derecelere düşerken, İstiklal Mahallesi Metin Bey Sokak'ta bir terzi esnafı ısıtamadığı dükkanı açmamaya başladı.

Bugün de kapalı olan dükkanın camına asılan kağıtta "Doğalgazımız olmadığı için eksi derecelerde dükkanı ısıtamıyoruz. O yüzden eksi soğuklarda kapalıyız" yazılı bir notun görüldüğü bildirildi.

Bir çevre sakini, alt katı bodrum olan dükkanın tesisat ve ısıtma sistemi olmaması sebebiyle bu durumda olduğunu söyledi.

İçeride elektrikli ısıtıcı açarak soğuğa dayanmaya çalıştığı ancak dükkan sahibi kadının şu anda hasta olduğu ve istirahat ettiği öğrenildi.

