Eskişehir'de Doğalgaz Yokluğu Yüzünden Terzi Dükkanı Soğuk Günlerde Kapalı

Eskişehir İstiklal Mahallesi'nde doğalgazı olmayan terzi, eksi derecelerde dükkanını ısıtamadığı için kapatıyor; camına uyarı yazısı astı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 12:32
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 12:32
Eskişehir'de Doğalgaz Yokluğu Yüzünden Terzi Dükkanı Soğuk Günlerde Kapalı

Eskişehir'de Doğalgaz Yokluğu Yüzünden Terzi Dükkanı Soğuk Günlerde Kapalı

İstiklal Mahallesi'nde ısıtma sorunu nedeniyle kepenk kapandı

Kış mevsiminin etkisini sürdürdüğü Eskişehir'de soğuk havalar yaşam şartlarını zorlaştırıyor. Sıcaklıklar zaman zaman eksi derecelere düşerken, İstiklal Mahallesi Metin Bey Sokak'ta bir terzi esnafı ısıtamadığı dükkanı açmamaya başladı.

Bugün de kapalı olan dükkanın camına asılan kağıtta "Doğalgazımız olmadığı için eksi derecelerde dükkanı ısıtamıyoruz. O yüzden eksi soğuklarda kapalıyız" yazılı bir notun görüldüğü bildirildi.

Bir çevre sakini, alt katı bodrum olan dükkanın tesisat ve ısıtma sistemi olmaması sebebiyle bu durumda olduğunu söyledi.

İçeride elektrikli ısıtıcı açarak soğuğa dayanmaya çalıştığı ancak dükkan sahibi kadının şu anda hasta olduğu ve istirahat ettiği öğrenildi.

ESKİŞEHİR'DE BİR TERZİ ESNAFININ DOĞALGAZI OLMADIĞI İÇİN SOĞUK GÜNLERDE ISITAMADIĞI VE BU SEBEPLE...

ESKİŞEHİR'DE BİR TERZİ ESNAFININ DOĞALGAZI OLMADIĞI İÇİN SOĞUK GÜNLERDE ISITAMADIĞI VE BU SEBEPLE AÇMADIĞI DÜKKANIN CAMINA ASTIĞI İLGİNÇ YAZI DİKKAT ÇEKTİ.

ESKİŞEHİR'DE BİR TERZİ ESNAFININ DOĞALGAZI OLMADIĞI İÇİN SOĞUK GÜNLERDE ISITAMADIĞI VE BU SEBEPLE...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nevşehir'de Kurtlar Köye İndi — Güvenlik Kamerasına Yansıdı
2
Ahlat'ta Karla Kaplı Selçuklu Mezarlığı Kartpostallık Görüntüler
3
Yüreğir Belediyesi Özgür Mahalle Parkı Törenle Açıldı
4
Hakkari-Çukurca Kara Yolu, Kaya Düşmesi Sonrası Yeniden Ulaşıma Açıldı
5
Erzincan’da Tarımda Yeni Dönem: Köylerde Gece Toplantıları Başladı
6
Van'da Yoğun Kar ve Sis: 287 Yerleşim Yerine Ulaşım Kapandı
7
Aşkale Belediyesi, Kop Dağı Geçidi'nde Mahsur Kalanlara Sıcak İkram

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları