Erzincan'da Terzibaba Külliyesi 29 Ağustos'ta açılıyor

Erzincan'da Terzibaba Külliyesi 29 Ağustos'ta hizmete açılıyor

Erzincan'da hayırseverlerin katkılarıyla yapımı 2019'da başlayan Terzibaba Külliyesi, 29 Ağustos Cuma günü vatandaşların hizmetine sunulacak.

Terzibaba ve tarihçesi

Muhammed Vehbi (1779-1848), mesleği terzilik olduğu için halk arasında "Terzibaba" adıyla anılıyor. Tasavvufi konuları içeren "Kenzil Fütuh" adlı bir eseri bulunan Terzibaba'nın kabri, adını taşıyan şehir mezarlığının içinde yer alıyor.

Külliyenin özellikleri

Kent merkezinde, Çarşı Mahallesi'nde Terzibaba Türbesi ve Mezarlığı yakınında inşa edilen külliye, 7.800 metrekarelik arsa üzerinde yükseliyor. Yapının 2.000 metrekarelik taban oturumu ve 4.000 metrekarelik kapalı alanı bulunuyor. Külliyede cami, 500 kişilik aşevi, 30 kişilik misafirhane, Kur'an kursu ve kütüphane yer alıyor.

Açılış ve bağışçılar

Terzibaba Mezarlığı ve Türbeleri Koruma Geliştirme Derneği ile hayırseverlerin katkılarıyla tamamlanan külliyenin inşası 2019'da başlatıldı. Erzurum Vakıflar Bölge Müdürü ve aynı zamanda dernek başkanı Murat Uslu, projenin tamamen hayırsever desteğiyle gerçekleştiğini; en büyük bağışçının ise Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ve ailesi olduğunu belirtti.

Uslu, açılışa ilişkin şunları söyledi:

"İnşallah büyük hayallerle, büyük umutlarla yapımına başladığımız Terzibaba Külliyemizi 29 Ağustos günü cuma namazıyla birlikte hizmete açacağız. Külliyemizi açtıktan ve halkımızın hizmetine sunduktan sonra inşallah Diyanet İşleri Başkanlığı ve Erzincan Müftülüğü ile birlikte koordineli olarak hem Diyanet Akademi, hem Ümmet-i Muhammed'in hizmetinde olacak şekilde planlıyoruz. Açılışımıza tüm halkımızı davet ediyoruz."

Bağışçılara teşekkür eden Uslu, projenin işlevselliğine vurgu yaparak şöyle dedi:

"Külliyemiz, içerisinde tam teşekküllü bir kütüphanesi, aşevi, Kur'an kursu, misafirhaneleri ve camisi ile kompleks, işlevsel bir yapı olma özelliği taşıyor."