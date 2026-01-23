Erzincan'da Üniversite Öğrencisi Başak Çetin'ten Örnek Temizlik Hareketi

Dörtyol mevkiindeki büstleri kendi imkânlarıyla temizledi

Erzincan’da üniversite öğrencisi Başak Çetin, sergilediği duyarlı davranışla takdir topladı.

Dörtyol mevkiinde bulunan Belediye Kültür Evi önündeki Türk büyüklerine ait büstlerin kirlendiğini ve kuş pislikleriyle kaplandığını fark eden Çetin, kendi imkânlarıyla temin ettiği temizlik malzemeleriyle büstleri temizlemeye başladı. Soğuk havaya aldırmayan Muğlalı üniversite öğrencisi, büstleri tek tek temizledi.

"Bizler Türk gençleri olarak bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü Atatürk’e, Cumhuriyet’e ve Türk büyüklerine borçluyuz. Bu düşünceyle böyle bir girişimde bulundum" dedi.

Üniversite öğrencisinin bu örnek davranışını gören Belediye İtfaiye Müdürlüğü personeli Ferhat Sarıçiçek ise izinli olmasına rağmen çalışmaya katıldı. Sarıçiçek, eline aldığı su bidonu ve fırça ile temizlik çalışmalarına destek verdi.

Gerçekleştirilen temizlik çalışması, çevredeki vatandaşların takdirini kazandı.

DÖRTYOL MEVKİİNDE BULUNAN BELEDİYE KÜLTÜR EVİ ÖNÜNDEKİ TÜRK BÜYÜKLERİNE AİT BÜSTLERİN KİRLENDİĞİNİ VE KUŞ PİSLİKLERİYLE KAPLANDIĞINI FARK EDEN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ BAŞAK ÇETİN, KENDİ İMKÂNLARIYLA TEMİN ETTİĞİ TEMİZLİK MALZEMELERİYLE BÜSTLERİ TEMİZLEMEYE BAŞLADI. SOĞUK HAVAYA ALDIRMAYAN MUĞLALI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ, BÜSTLERİ TEK TEK TEMİZLEDİ