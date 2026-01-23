Erzincan'da Üniversite Öğrencisi Başak Çetin'ten Örnek Temizlik Hareketi

Erzincan'da üniversite öğrencisi Başak Çetin, Belediye Kültür Evi önündeki Türk büyüklerine ait büstleri kendi imkânlarıyla temizleyerek takdir topladı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 08:36
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 09:33
Dörtyol mevkiindeki büstleri kendi imkânlarıyla temizledi

Erzincan’da üniversite öğrencisi Başak Çetin, sergilediği duyarlı davranışla takdir topladı.

Dörtyol mevkiinde bulunan Belediye Kültür Evi önündeki Türk büyüklerine ait büstlerin kirlendiğini ve kuş pislikleriyle kaplandığını fark eden Çetin, kendi imkânlarıyla temin ettiği temizlik malzemeleriyle büstleri temizlemeye başladı. Soğuk havaya aldırmayan Muğlalı üniversite öğrencisi, büstleri tek tek temizledi.

"Bizler Türk gençleri olarak bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü Atatürk’e, Cumhuriyet’e ve Türk büyüklerine borçluyuz. Bu düşünceyle böyle bir girişimde bulundum" dedi.

Üniversite öğrencisinin bu örnek davranışını gören Belediye İtfaiye Müdürlüğü personeli Ferhat Sarıçiçek ise izinli olmasına rağmen çalışmaya katıldı. Sarıçiçek, eline aldığı su bidonu ve fırça ile temizlik çalışmalarına destek verdi.

Gerçekleştirilen temizlik çalışması, çevredeki vatandaşların takdirini kazandı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

